Aracınızın yakıt tüketimi artıyor, motor performansı düşüyor yani normalden farklı bir şeyler dönüyorsa belki de göz ardı edilen küçük bir parçaya bakma zamanınız gelmiştir. Gözünüz motor hava filtresinde olsun.

Peki, motor hava filtresini ne kadar sürede bir değiştirmelisiniz ki aracınızın kilometre performansı zirvede kalsın?

Kirli hava filtresinin belirtileri ve düzenli değişimin faydalarını da öğrenmeye hazırsanız başlayalım.

Motor hava filtresinin önemi

Motor hava filtresi, motora giren havayı toz, kir ve diğer partiküllerden arındırarak temizliyor. Bu sayede motor, yanma işlemi için ihtiyaç duyduğu temiz havayı alıyor ve optimum performansla çalışıyor.

Kirli veya tıkalı bir hava filtresi ise hava akışını kısıtlayarak motorun daha fazla yakıt tüketmesine ve performansının düşmesine neden olabiliyor.

Ne kadarda bir değiştirmek gerekiyor?

Aslında hava filtresinin değiştirilme aralığı, aracınızın kullanım kılavuzunda belirtilen üretici tavsiyelerine bağlı ama genellikle 10 bin ila 15 bin kilometre arasında veya yılda bir kez değiştirilmesi öneriliyor. Yani her 10 bin bakımda motor hava filtresini de değiştirseniz iyi olur.

Ama bilmeniz gereken önemli bir detay var. Eğer aracınızı tozlu veya kirli bir ortamda kullanıyorsanız yukarıdaki rakamları unutun ve daha sık kontrol ettirip daha sık değiştirin.

Hava filtresinin kirlendiğini nasıl anlayacaksınız?

Motora yeterli hava girişi olmadığından yakıt verimliliği düşüyor ve yakıt tüketimi artıyorsa

Hızlanma sırasında gecikme veya güç kaybı hissediliyorsa

Motordan hırıltı gibi olağandışı sesler geliyorsa

Egzoz emisyonları artıyorsa

hava filtresinin kirlendiğini anlayabilirsiniz.

Hava filtresini düzenli olarak değiştirmenin sağladığı avantajlar:

Temiz bir hava filtresi, motorun daha az yakıtla daha verimli çalışmasını sağlar.

Optimum hava akışı, motorun daha güçlü ve sorunsuz çalışmasına katkıda bulunur.

Kirli hava filtresi, motor bileşenlerinin aşınmasına neden olabilir. Temiz bir filtre ise motorun ömrünü uzatır.

Temiz bir hava filtresi, egzoz emisyonlarını azaltarak çevreye daha az zarar verir.

Aracınızın performansını ve yakıt verimliliğini korumak için motor hava filtresini düzenli olarak kontrol edin ve üreticinin önerdiği aralıklarla değiştirin. Unutmayın, temiz bir hava filtresi sadece cebinizi değil, aynı zamanda çevreyi de korur.

Aracınıza iyi bakın: