Arabanıza bindiğinizde burnunuza buram buram bir benzin kokusu geldiğinde “Yeni benzinlikten de çıkmadım ki hayırdır?” diyorsanız arabanızda bazı sorunlar meydana gelmiş olabilir.

Patlama gibi ciddi sorunlarla da karşılaşmamak ve sorunun hemen önüne geçmek için benzin kokusunun sebeplerini bilmenizde fayda var.

Tabii ki bu kokudan nasıl kurtulmanız gerektiğini de açıklayacağız.

Yakıt sistemi kaçağı

Arabanızda eğer benzin kokusu varsa bu konudaki ilk şüphe edeceğiniz şey, yakıt sistemindeki kaçak olsun. Yakıt deposundan yakıt borularına veya yakıt enjektörlerine kadar birçok yerde herhangi bir kaçak olabilir.

Yakıt enjektörlerindeki sızıntı veya çatlak, motora düzgün bir şekilde benzini dağıtamadığı için de koku ortaya çıkar ve bunu kontrol etmeniz epey zor. Bu yüzden de aracınızı kullanmaya devam etmeden acilen servise gitmeniz gerekir.

Yakıt tankı kapağı

Yakıt aldıktan sonra kapağı gevşek şekilde bırakılmışsa benzin buharı dışarı sızabileceği gibi kapağın eskimiş, yıpranmışsa da aynı etkiyi yaratabilir. Sıkı değilse ya kapağı sıkıca kapatabilirsiniz ya da eskimişse değişime gidebilirsiniz.

Karbüratör sorunları

Özellikle eski araçlarda karbüratör sorunu da benzin sızıntısının kaynağı olabiliyor. Karbüratörün ayarları bozulduğunda veya içinde sızıntı olduğunda, yakıt sistemi düzgün çalışmaz ve yakıt kokusu aracın içine sızar. Bu sorundan olduğunu düşünüyorsanız da aracınızı bakıma götürmenizde fayda var.

Yakıt buharlaşma sistemi (EVAP) sorunları

Eski araçların yanı sıra yeni nesil araçlarda da benzin sorununun bir sebebi var. Modern araçlar, yakıt buharlarını yakalayıp depolayarak atmosfere karışmasını engelleyerek çevre dostu olabilmek adına EVAP sistemi kullanıyor.

EVAP’ta bir sorun veya sızıntı varsa da arabanızda benzin kokusu ortaya çıkabilir. Burada bir sorun olup olmadığını motor kontrol ışığından da takip edebilirsiniz.

Benzin kokusu ile baş etme yöntemleri

Sorunu belirlediniz, gerekli tamirleri de yaptırdınız ancak aracınızın içinde kalan o kokudan kurtulmak mı istiyorsunuz?

Araç içini havalandırmakla işe başlayabilirsiniz. Araç içindeki kötü kokuları emmede etkili olan karbon filtreleri de kullanabilirsiniz. Bazı araçlarda mevcut olsa da belki onu da değiştirme zamanı gelmiştir.

Diyelim ki bagajınızda ya da aracınızın içinde benzin bidonu vardı ve buradan bir sızıntı oldu, arabanız da buram buram kokuyor. O zaman da ya eski yöntemlerde çareyi bulacaksınız ya da yeni nesil temizlik ürünlerine başvuracaksınız.

Ama ondan önce benzin kokusunun olduğu yere karbonat ya da kahve telvesi dökmeyi deneyebilirsiniz. Belki de basit yöntemlerle kokudan kurtulabilirsiniz.

Aynı sorunla tekrar karşılaşmamak için ne yapmalısınız?

Benzin kokusunun tekrarlanmaması için yakıt dolumunun ardından kapağın iyice kapandığından emin olun. Basit gibi bir detay görünse de sürekli kokuya neden olabilir.

Aracınızı periyodik bakımınıza götürdüğünüzde, yakıt sistemi sızıntıları için ekstra bir kontrol talebinde bulunabilirsiniz. Bu sayede küçük sorunlar, büyük bir koku sorununa dönüşmeden önlenmiş olur.

EVAP sistemi gibi sizin çözemeyeceğiniz durumlar için de yakıt enjektörleri kontrollerini de atlamayın.

Sonuç olarak eğer arabanızda benzin kokusu varsa bu durumu asla ihmal etmeyin ve büyük arızaların önüne geçebilmek için erkenden tedbirini alın.

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