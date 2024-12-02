Kış Kâbusunuz Olmayacak: Arabanızın Kapısı Donduğunda Panik Olmadan Yapmanız Gerekenleri Tüm Detaylarıyla Anlatıyoruz

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Kışın pencereden dışarı bakıp beyaz bir örtüyü izlemek keyifli gelse de arabanın başına inince durum pek de o kadar zevkli olmuyor. Arabanızın yanına gidiyorsunuz, elinizi kapı koluna atıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki kapı donmuş. “Eyvah!” demeden önce size kapınızı nasıl açabileceğinizi anlatıyoruz.

İlk anda sinir bozucu gelse de endişelenmenize gerek yok. Biraz uğraşabilirsiniz ancak kısa sürede hem pratik hem de güvenilir yöntemlerle kapınızı açabilirsiniz.

Ayrıca kapılarınızın donmaması için alabileceğiniz önlemleri de açıklayacağız.

Sakın zorlamayın!

araba kapısı donma

İlk refleks olarak kapıyı var gücünüzle çekmeyi düşünebilirsiniz ancak bu asla yapmamanız gereken bir hareket. Kapıyı çekerseniz hem kapı contalarına hem de mekanizmaya zarar verebilirsiniz. Üstelik plastik parçalar soğukta daha kırılgan olur, bunu unutmayın.

Kapıyı çekmek yerine bastırın.

donmuş araba kapısı nasıl açılır

Kapıya yaslanıp sert baskı yaparak basınçla beraber kapı contasının etrafındaki buzu kırabilir ve kapıyı açabilirsiniz.

Su dökün, aman sıcak olmasın.

Herkesin ulaşabileceği bir diğer yöntem ise su. Ancak dikkat etmeniz gereken en önemli nokta suyun kaynar olmaması çünkü kaynar su camın çatlamasına veya contaların zarar görmesine yol açabilir.

Bu yüzden de sıcaklığı elinizi yakmayacak, ılık seviyede tutun. Suyu da bir şişeye dökerek donmuş bölgelere yavaşça dökebilirsiniz. Buharın etkisiyle buz kolayca çözülecektir.

Bazı ısıtıcı araçları da kullanabilirsiniz.

donmuş kapı

Kilit dondu, anahtarı da çeviremiyorsanız çareyi bir saç kurutma makinesinde ya da portatif ısıtıcıda bulabilirsiniz. Sıcak hava ile de buz çözülecektir.

Eğer bunlara ulaşımınız yoksa çakmakla da işinizi halledebilirsiniz. Anahtarınızı biraz çakmakla ısıtıp kilide sokmayı deneyebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir nokta var. O da tabii ki anahtarı fazla ısıtıp elinizi yakmamak. Ayrıca anahtarın çipli de olmaması gerekiyor.

Her durumda veya herkeste işe yaramasa da bunlar da geçerli olabilir.

donmuş araba kapısı

Aracınızda webasto varsa şanslısınız. Bazı arabalarda mevcut olmasa da eğer webasto eklenmişse arabaya binmeden önce çalıştırarak aracın içinin ısınmasını sağlayabilirsiniz. Bu sayede kapılarınızın rahat açılmasına destek verebilirsiniz.

Ayrıca sadece sürücü kapısı donmuşsa diğer kapıları da deneyebilirsiniz. Belki de diğer kapılar korunaklı bölgede kalmıştır. Böylelikle başka kapıdan binip sürücü koltuğuna geçebilirsiniz.

Son çareniz ise buz çözücü spreyler.

buz çözücü sprey

Eğer gerçekten soğuk bir yerde yaşıyorsanız ve sürekli kapının donma olayını yaşıyorsanız almanız gereken malzemelerden biri de buz çözücü spreyler.

Yukarıda bahsettiğimiz yöntemlerden hiçbiri işe yaramadıysa ki birçoğu etkili, son çareniz bu spreyler olabilir. Marketlerden veya oto aksesuar mağazalarından kolayca bulabileceğiniz buz çözücü spreyi, direkt donmuş bölgeye sıkarak birkaç dakika beklemeniz yeterli. Spreyin kimyasal yapısı buzları hızla çözecektir.

Önceden önlem alarak tüm bu işlemlerden de kurtulabilirsiniz.

araç kapısı donma

Sabahları hep aynı stresi yaşamak istemiyorsanız arabanızı korumak için bazı önlemler alabilirsiniz.

Kapı contalarına vazelin veya silikon sprey sürerek nemin yapışmasını ve buzlanmayı engelleyebilirsiniz. Ayrıca gece boyunca arabanızı araba örtüsüyle örterek de sağlam bir korumaya alabilirsiniz. Bu sayede camların buzlanmasını da önlersiniz.

Son olarak dikkat etmeniz gerekenleri de aktaralım.

soğuk havada araba

Buz deyince aklınıza hemen asfaltlarda kullanılan tuzlar gelebilir ancak onların sadece yollar için geçerli olduğunu unutmayın. Tuz, aracınızın boyasına ve parçalarına zarar verebilir.

Buz çözüldükten sonra kapı kenarlarını kuru bir bezle silmeyi de unutmayın. Bu sayede yeniden donmasını önlersiniz. Aracınızın üzerine kar birikmesine izin vermeyerek de fark yaratabilirsiniz.

Sabahın erken saatlerinde artık bu çözümlerden birini uygulayarak gününüze stressiz şekilde devam edebilirsiniz. Keyifli sürüşler.

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