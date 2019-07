Motorola One Pro, 4 Arka Kamerayla Ortaya Çıktı

Motorola'nın yeni amiral gemisi 4 adet arka kameraya sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji sektörü firması Motorola'nın yaklaşık bir yıl kadar öncesinde açığa kavuşan One serisi ve Android One programı üyesi akıllı telefonları Motorola One ve Motorola One Power, geçtiğimiz Ağustos ayında lanse edilmişti. Şimdi ise Motorola One Pro'ya ait bazı önemli tasarımsal detaylar ortaya çıktı.

Motorola One Pro isimli akıllı telefonun ortaya çıkan fotoğrafları, cihazın arka tarafındaki kamera modülünde; Huawei P30 Pro, Samsung Galaxy A9 2018, Samsung Galaxy S10 5G ve Nokia 9 PureView'e fazlasıyla benzer şekilde 4 adet kamerayı barındıracağını gösteriyor.

Cihazın 6,2 inçlik ekranında su damlası çentik ve ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunacağı da gelen diğer bilgiler arasında.

Motorola'nın One Pro'yu Moto Z4 adı altında piyasaya sürebileceğine dair bazı söylentiler de bulunuyor. 3,5 mm jak girişine, USB Type-C portuna, ses açma kapama ve güç tuşlarına ve SIM kart tepsisine sahip olduğu fotoğraflardan anlaşılan Motorola One Pro'nun sahip olduğu 4 kamera sayesinde yeni en çok satan akıllı telefon olarak listelerdeki yerini alması bekleniyor.