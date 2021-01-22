Bir Planör, Saatte 882 Kilometre Hıza Ulaşarak Rekor Kırdı

Spencer Lisenby pilotluğunda motorsuz bir planör, rüzgarın gücüyle hızını alarak saatte 882 kilometre hıza çıktı. Planör, 2018 yılında başka bir planörün hız rekorunu kırarak dinamik süzülme hız rekorunun yeni sahibi oldu.

Genellikle yırtıcı kuşların hızlanmak için kullandığı dinamik süzülme tekniği, yaklaşık 20 yıldır drone ve planör pilotları tarafından kullanılmaya başlandı. Bu teknikteki en önemli etken, farklı dinamiklere sahip rüzgarın belirli bir rota üzerinden takip edilmesi olarak görülüyor.

Planör pilotları, uzun zamandır en yüksek hıza ulaşmak için bu tekniği kullanarak uzaktan kumandalı planörleriyle uçuş gerçekleştiriyor. En son rekor, saatte 877 kilometre hıza çıkabilmeyi başaran bir pilota aitti. Geçtiğimiz günlerde ise Spencer Lisenby pilotluğundaki bir planör, yeni dünya rekorunun sahibi oldu

Planör, saatte 100 km hıza sahip rüzgarın da etkisiyle gittikçe hızlanmaya başladı

Tamamen motorsuz bir şekilde rüzgarın hızından gücünü alan planör, saatte 882 kilometre hızı ulaşarak, bir önceki rekoru 5 kilometre gerisinde bıraktı ve dinamik süzülme rekorunun sahibi oldu. Planör, Kaliforniya’nın Parker dağlarından uçuruldu ve geriye doğru ve kendi etrafında döndüğü sıralarda, güçlü bir uçağın sesine benzer bir gürültü çıkarmaya başladı.

YouTube’da yayınlanan ve yüzlerce beğeni alan videoda, planör hakkında şu detaylara yer verildi; "19 Ocak 2021’de Santa Ana’da yaşanan rüzgar koşulları, yeni rekor kıran planörün uçmaya başladığı yere geri dönmesini sağladı. Rüzgar, saatte 100 kilometre hıza çıktı ve sıcaklık da 7 - 10 santigrat derece arasındaydı. Planör, 2018 yılında 877 kilometre hız rekoru kıran planörü 5 kilometre geçti ve yeni rekorun sahibi oldu.”