'Hulk Boy' Motosiklet Rocket 3, Daha da Büyüyerek Geri Döndü

Dünyanın seri üretime girmiş en büyük motosikleti olan Rocket 3, Rocket 3 TFC ile geri döndü. O artık daha hızlı, daha güçlü ve daha büyük.

Motosiklet tutkunu olan insanların beğenileri hemen her konuda olduğu gibi farklılık gösterebiliyor. Bazı kişiler zorlu arazilerde macera yaşayabilecekleri cross motorlarını severken kimisi Vespa tarzı, şehir içinde rahat yolculuk sağlayan motosikletlere ilgi duyuyor. Bir de büyük, güçlü motorlara ilgi duyanlar var. Onlardan biriyseniz ağzınızın suyunu akıtacak bir motosiklete hazır olun.

Bir önceki Rocket 3’ler o kadar büyüktü ki, aracın egzos çıkışlarından içeri yumruğunuzu rahatça sokabilirdiniz. 2.3 litrelik motoruyla adeta gümbürdeyerek giden bu motosiklet döneminde oldukça ses getirmişti. Bu devasa canavar geri döndü, hem de büyüyerek.

Yeni motor, 110.2 mm kalibrelik silindirlere sahip ve derinliği de 85.9 mm, yani hala silindirlere yumruğunuzu sığdırmanız mümkün (tavsiye etmem). Aracın motoru üç silinidirli bir yapıya sahip.

2458 cc motor, yollarda gördüğünüz çoğu küçük otomobilin iki katı güç demek. Aracın torku 221 nm, bu da elektrikli olmayan ya da özel siparişle üretilmemiş en yüksek tork demek. Mega-crusier segmentinde ise geri kalan bütün araçlardan %70 daha fazla da diyebiliriz. Motorun ürettiği güç 170 beygir civarında, yani Yamaha VMAX seviyesine yakın. Hız ve hızlanma konusunda da şöyle diyelim: İri kıyım bir motosiklet şasisinde 3 silindirli dev bir motordan bahsediyoruz. Üstünden savrulmadan ne kadar hızlanabilirseniz o kadar hız verecektir.

Rocket 3 TFC, performanstaki artışa ve motorunun büyümesine rağmen eski versiyonundan 40 kilogram daha hafif ve 320 kilogram civarında bir ağırlığa sahip (tam ağırlığı açıklanmadı). Bunu da tasarımda kullanılan yeni alüminyum iskelete borçlu.

Elektronik devriminden nasibini alan Rocket 3 TFC yeni TFT ekrana, köşe dönüş ABS sistemine, dört farklı sürüş moduna, yukarı-aşağı hızlı vites özelliğine, anahtarsız başlatmaya, tekerlek basınç sensörüne, opsiyonel olarak Bluetooth bağlantısına sahip. Bu bağlantı sayesinde telefonunuzu, navigasyonunuzu hatta GoPro kameranızı kontrol etmeniz mümkün.

LED gündüz ışıklarını koymadığı için 2010 sonrası çıkardığı motosikletlerde epey bir haşlanan Triumph, Rocket 3’te ışıkları ihmal etmemiş. Aracın uzun yolda rahat ettirmesi amacıyla cruise control özelliği de barındırıyor. Motorun frenleri Brembo Stylemas’ın süper motorlarda kullandığı frenlerden ve tamamen ayarlanabilir süspansiyon ise Ohlins’ten alınma. Motosikleti satın alan kişilere iki farklı sele birden verilecek. Biri yalnız kurtlar için, diğeri de arkasında yolcu taşıyacaklar için.

Rocket 3 TFC’den sınırlı üretim olarak 750 adet üretilecek ve fiyatları da henüz ortaya çıkmış değil. Tek renk seçeneği siyah olacak. Motosikletten alan herkes, Triumph CEO’su Nick Bloor’dan kendine özel bir numaralı mektup alacak. Ayrıca numaralı bir plak, motosikletin üretim sürecinden fotoğraflar, sırt çantası ve Triumph TFC kapalı alan motosiklet kılıfı da hediye edilecek.

Özellikle benim gibi sulak yerde yetişmiş ve boyuna büyümesi bir noktada tıkanınca enine devam etmiş kişiler için diğer motorlar biraz küçük gözüküyor ancak Rocket 3 TFC tam olarak ideal canavarı temsil ediyor. Aracın gelecekte geniş kitlelere hitap eden, karbon salınımı konusunda daha hassas bir versiyonunun piyasaya sürülmesi bekleniyor.