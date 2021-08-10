Fiyat Performans Oyuncu Ürünleri Üreten Motospeed Ürünleri

Oyuncular için fiyat performans ürünler üreten Motospeed, uygun yollu bir oyuncu klavyesi veya oyuncu ekipmanı arayanların tercih edebileceği firmalardan biri. Bu içeriğimizdeyse birkaç Motospeed klavye modeline ve şirketin diğer ekipmanlarına göz atacağız.

Oyun oynamak, günümüzde birçok kişi için bir hobi; hatta bir tutku. Ancak ne yazık ki ülkemizde oyunların ve oyuncu ekipmanlarının fiyatları her geçen gün yükseliyor. Basit bir klavyenin fiyatı bile satın almadan önce iki kez düşündürürken, oyuncu klavyelerinin fiyatları ise birçok kişi için hayli yüksek. Hal böyle olunca oyuncular, çareyi fiyat performans ürünlerinde arıyor.

Piyasada bu yönde ürünler üreten pek çok firma bulunuyor ve bunlardan biri de Motospeed. Piyasaya sürdüğü fiyat performans oyuncu ekipmanlarıyla birçok oyuncunun beğenisini kazanmış olan firma, geliştirdiği oyuncu klavyeleri, oyuncu mouse'ları ve diğer oyuncu ekipmanlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Biz de bu içeriğimizde Motospeed'in oyuncuları memnun edecek ekipmanlarına yakından bakıyoruz.

Oyuncular için fiyat performans ürünler üreten Motospeed ürünleri

Motospeed V20 RGB Mouse

Motospeed V40 RGB Mouse

Motospeed V90 RGB Mouse

Motospeed CK104 RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi

Motospeed CK108 RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi

Motospeed CK89 Mekanik Oyuncu Klavyesi

Motospeed H60 Oyuncu Kulaklığı

Motospeed K27 Mekanik Tek El Klavye

Uygun fiyat ve ergonomik tasarım: Motospeed V20 RGB Mouse

Uygun yollu bir oyuncu RGB mouse arayanların tercihi olabilecek Motospeed V20, yazılım desteği ve makro atanabilen tuşlarıyla birçok oyunda işinizi görecektir. 500/800/1000/1500/2000/3000/4000 ve 5000 DPI modları bulunan mouse, 173± gram ağırlığıyla oyuncu mouse'ları için pek de ağır sayılmıyor. RGB mouse'un ölçüleriyse 178x68x41 mm. Ürünün Trendyol sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Düz hatlara sahip bir mouse arıyorsanız: Motospeed V40 RGB Mouse

Kenarlardan çok fazla dağılmayan, düz şekilde uzanan bir oyuncu mouse arıyorsanız V40 RGB mouse da seçenekleriniz arasında yer alabilir. 122x62x40mm ölçüleriyle V20'ye kıyasla daha küçük olan bu model, 4000 DPI'a kadar hassasiyet desteğiyle FPS ve diğer oyunlarda sizi yarı yolda bırakmayacaktır. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Tasarım harikası: Motospeed V90 RGB Mouse

Motospeed'in tercih edebileceğiniz bir diğer modeli olan V90 RGB, arka taraftaki RGB ışıklandırması ve kaymaz deri doku tasarımıyla oldukça iddialı bir mouse. Yine makro butonlarının bulunduğu bu modelde 12.000 DPI'a kadar destek bulunuyor. Cihazın ağırlığı ise 169±10 gram. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Mekanik olsun da tasarımı beni ilgilendirmez diyenler için: Motospeed CK104 RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi

Profesyonel e-sporcu düzeyinde bir standart ekipman olan Motospeed CK104 RGB oyuncu klavyesi, tüm tuşlarda blue switch mekanik butonlara sahip. Anti-ghosting teknolojisi ile 9 farklı RGB ışık efektinin bulunduğu oyuncu klavye, yaklaşık 850 gram ağırlığında. Alüminyum alaşım malzeme sayesinde oldukça dayanıklı olan klavyenin boyutları ise 437x128x36 mm. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Daha ergonomik bir klavye: Motospeed CK108 RGB Mekanik Oyuncu Klavyesi

CK104'ün aksine bilek desteği bulunan CK108 RGB oyuncu klavye, oyuncular ve ofis kullanıcıları için ergonomik bir tasarım sunuyor. Blue switch tuşlarla donatılan klavyede yazılım desteği bulunuyor ve 16,8 milyonluk renk skalasından renkleri özelleştirebiliyorsunuz. 440x195x40 mm ve yaklaşık 1055 gram ağırlığında olan bu model, CK104'e kıyasla nispeten daha ağır ve tok bir yapıda. "Bir kere alayım, keyfime bakayım" diyorsanız kesinlikle tercih edebileceğiniz modeller arasında yer alıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bütçe dostu mekanik klavye arayanlar için: Motospeed CK89 Mekanik Oyuncu Klavyesi

Biraz daha uygun yollu bir oyuncu klavye arıyorsanız CK89 modeline göz atabilirsiniz. Yine RGB aydınlatmaların ve anti-ghosting teknolojisinin yer aldığı klavye, 438x135x38 mm ölçülerinde ve yaklaşık 890 gram ağırlığında. Hafif yapısı ve uygun fiyatı, klavyenin öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

'E-sporcu değilim ama ses de kasabileyim' derseniz: Motospeed H60 Oyuncu Kulaklığı

Motospeed H60, bütçenizi çok sarsmayacak ancak iş de görecek fiyat performans türünde bir oyuncu kulaklığı. Gir çık mikrofonu, yumuşak kulak yastıkları ve ergonomik yapısıyla ön plana çıkan kulaklık, 330 gram ağırlığıyla kafanızın üzerine çok fazla yük bindirmiyor. Son olarak gündelik oyunlarda işinizi görecek olan bu modelin profesyonel oyuncular için yetersiz kalacağını da belirtelim. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

'W, A, S, D olsun yeter' diyorsanız: Motospeed K27 Mekanik Tek El Klavye

"Benim klavyenin sağ tarafıyla işim olmaz, W,A,S,D bana yeter" diyenlerdenseniz Motospeed K27 mekanik tek el klavye, muhtemelen işinizi görür. Tüm tuşlarda blue mekanik switch bulunan RGN klavye, yaklaşık 380 gram ağırlığıyla günlük hayatta da rahatlıkla yanınızda taşıyabileceğiniz bir yapıda. Ürünün N11 sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.