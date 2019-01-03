Geçtiğimiz günlerde Booking.com ile anlaştığı ve 64 numaralı sürümüyle reklam göstereceği iddialarına Mozilla'dan yanıt geldi.

Daha önce Pocket eklentisinin önerilerinde reklam sunan Firefox, Nightly sürümlerindeki bu özelliği tam sürüme taşımamıştı. Son olarak Snippet sekmelerinde Booking.com reklamları olduğu görülen Mozilla, görünen o ki bu fikrinden de caydı.

Mozilla iletişim departmanından Justin O'Kelly, Snippet özelliğinin küçük bir denemeden ibaret olduğunu belirtti. Kısa süre görünen reklamdan herhangi bir biçimde para almadıklarını ve bunun bir partnerlik anlaşması dahi olmadığını belirtti. O'Kelly, sözlerini şöyle noktaladı:

"İnsanlara Firefox kullandıkları için teşekkür etmenin farklı yollarını aramaya çalışacağız. Umuyoruz bu stratejimiz hep olumlu sonuçlanacaktır."

Açıkçası Mozilla yavaş yavaş reklam yerleştirmelerine 'yol mu yapıyor' bilinmez ama şu ana dek hep sözlerini tuttular. Firefox'ta hiçbir zaman rahatsız edici bir reklam görmedik. Umuyoruz bu stratejilerini sürdürmeye devam ederler.