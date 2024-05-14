Google Pixel 9 Serisi Kanlı Canlı Görüntülendi: Tanıtıma Daha 5 Ay Var!

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Google'ın ekim ayında tanıtması muhtemel Pixel 9 serisi telefonları, kanlı canlı ortaya çıktı. Telefonların tasarımları ifşa olmuş durumda...

ABD merkezli teknoloji devi Google ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirketin sonbaharda duyurmasını beklediğimiz Pixel 9 serisi, şimdiden kanlı canlı ortaya çıktı. Hatta sızıntı sahipleri, bu akıllı telefonu iPhone 15 Pro Max ile yan yana bile getirdiler

Google, ekim ayında bir etkinlik düzenleyecek ve bu etkinlik kapsamında da Pixel 9, 9 Pro ve 9 Pro XL modellerini duyuracak. İşte bugün, bu telefonların tasarımlarını detaylı görme imkânı yakalamış bulunuyoruz. Hem de tüm modeller, aynı kare altında.

Google Pixel 9 serisi işte böyle görünecek

Google Pixel 9

Paylaşılan görüntüler, Google Pixel 9 ile Pixel 9 Pro'nun boyutlarının hemen hemen aynı olacağını gözler önüne seriyor. Ayrıca bu üç akıllı telefon, arkada pek de alışık olmadığımız bir kamera çıkıntısına sahip olacak. Yukarıdaki görüntü, Google Pixel 9'da 2, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 XL modelinde ise 3 kamera sensörü bulunacağını gözler önüne seriyor. 

Google Pixel 9 XL

Başka bir görüntüde, Google Pixel 9 XL ile iPhone 15 Pro Max'in yan yana koyulmuş hâllerini görüyoruz. Google'ın yeni amiral gemisi, Apple'ın amiral gemisi telefonundan biraz daha büyük olacak gibi görünüyor. 
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Google Pixel 9 serisi telefonlarla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. I/O 2024 etkinliklerine saatler kalmışken böyle bir sızıntı yaşanmasının Google'ın planlarını etkileyip etkilemeyeceğini bu akşam göreceğiz.

Peki Google I/O 2024 neler sunacak?
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Kaynak : https://www.theverge.com/2024/5/13/24155816/google-9-pro-xl-lineup-leaked-images-design
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