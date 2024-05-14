Huawei, CATL ve Changan, yeni elektrikli SUV modeli Avatr 07'yi tanıttı. Tesla Model Y rakibi olarak lanse edilen otomobil, yenilikçi teknolojilere ve minimalist bir tasarıma sahip.

Teknoloji devi Huawei, Çin'deki otomobil firmaları CATL ve Changan ile yaptığı iş birliği kapsamında yeni bir SUV tanıttı. "Avatr 07" olarak isimlendirilen otomobil, Tesla'nın Model Y'sine rakip olarak gösteriliyor. Ancak iki otomobil arasında kritik bir fark bulunuyor.

Avatr 07'nin tasarımına baktığımızda aynı Tesla Model Y'deki gibi minimalist bir tasarımla karşılaşıyoruz. Aracın önünde, ince şerit LED farları bulunuyor. Bu ince far tasarımı, arka aydınlatmada da kendini gösteriyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ile kamera şeklindeki yan aynalar da Avatr 07'nin öne çıkan tasarım detayları arasında yer alıyor.

Karşınızda Avatr 07

4,83 metre uzunluk, 1,98 metre genişlik ve 1,62 metre yükseklik değerine sahip olan otomobil, Model Y'den biraz daha büyük. Hâl böyle olunca yolcular için oldukça ideal bir yaşam alanı sunulacağını söyleyebiliriz. Ancak burada altını çizmemiz gereken bir husus var. Avatr 07'nin iç tasarımıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Elimizdeki tek görseli aşağıya bırakıyoruz.

Avatr 07, aslında elektrikli bir otomobil. Ancak bu araçta, alıştığımız sistemlerden daha farklı bir sistem bulunuyor. Otomobil, benzinli bir jeneratör ile güç üretiyor. Yani benzin ile üretilen elektrik, aracın motoruna aktarılıyor. Şirkete göre 95 kWh kapasiteli batarya, Avatr 07'nin 700 kilometre menzil sunabilmesini sağlıyor. Şirket, gelecek dönemde doğrudan elektrikli versiyonun da piyasaya sürüleceğini açıkladı.

2024'ün üçüncü çeyreği itibarıyla önce Çin pazarında satışa sunulacak Avatr 07'nin başlangıç fiyatı, 34.600 dolar seviyelerinde olacak. Tesla Model Y'nin ABD'deki başlangıç fiyatının 44.900 dolar olduğunu bir dipnot olarak belirtelim.