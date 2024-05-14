vivo, geçtiğimiz yıl duyurduğu Watch 3'ün EKG özellikleri eklenmiş versiyonu olan "Watch 3 ECG"yi duyurdu. Saat, sadece 30 saniyede EKG ölçümü yapabiliyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı saati "Watch 3 ECG"yi tanıttı. Bu akıllı saat, geçtiğimiz yıl duyurulan "Watch 3" modelinin EKG özellikleriyle donatılmış bir versiyonu olarak karşımıza çıktı.

Tasarımı ve pek çok teknik özelliği açısından orijinal vivo Watch 3 ile aynı özelliklerle donatılan akıllı saat, şirketin kendi işletim sistemi BlueOS ile çalışıyor. 1.43 inç boyutlu bir ekranla donatılan saat, Always on Display özelliğini de destekleyecek. Bu arada; vivo Watch 3 ECG'de AMOLED panel bulunduğunu belirtelim.

Karşınızda vivo Watch 3 ECG

vivo Watch 3 ECG'nin EKG özellikleri, kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Çünkü vivo'ya göre bu özellik, sadece 30 saniyede EKG ölçümü yapabiliyor ve elde ettiği verileri de vivo'nun Sağlık uygulamasına aktarabiliyor. Kullanıcı, akıllı saatin oluşturacağı rapor ile karşı karşıya olduğu risklere karşı bilgi sahibi olacak. Bu arada; bu akıllı saatin 4 GB depolama alanı ve 2 güne kadar kullanım imkânı sunan 505 mAh kapasiteli bataryasının bulunduğunu da söyleyelim.

vivo'nun açıklamasına göre Watch 3 ECG, yaklaşık 235 dolar fiyat etiketine sahip olacak. Akıllı saatin Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil.

vivo Watch 3'ün özelliklerini hatırlamak isterseniz:

vivo X100s serisini de tanıttı: