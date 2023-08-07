MrBeast adıyla bilinen Youtube yıldızı Jimmy Donaldson, geçtiğimiz hafta kendi ismini taşıyan sanal burger restoranı hakkında dava açmıştı. MrBeast Burger’ın arkasında yer alan şirket, bugün de ünlü Youtubera karşı kendi davasını açtı.

MrBeast adıyla bilinen ünlü Youtube yıldızı Jimmy Donaldson, geçtiğimiz hafta kendi adını taşıyan MrBeast Burger’ları hakkında kullanıcılardan gelen şikayetler sonrasında, markanın arkasındaki şirkete dava açtı. MrBeast Burger, tıpkı Yemeksepeti’nde olduğu gibi uygulama üzerinden hazır burgerler sunan bir hayalet mutfak girişimi.

MrBeast, bu sanal burger restoranını ilk olarak 2020 yılında açtı. MrBeast Burger’ın, Kuzey Amerika ve Avrupa’da 300 konumda satışı yapılıyor. Geçtiğimiz hafta şikayetler nedeniyle Donaldson’ın şirkete dava açmasından sonra, Virtual Dining Concepts de şimdi MrBeast’e karşı dava açtı.

MrBeast, 100 milyon dolarlık davayla karşı karşıya

2020 yılında hayalet mutfak konseptiyle Virtual Dining Concepts ile sanal restoran ortaklığı kuran MrBeast, kendi adını taşıyan burgerlar satıyordu. Ancak son zamanlar kullanıcılardan burgerlarla ilgili oldukça fazla olumsuz eleştiri gelmeye başladı.

Müşterilerden gelen şikayetleri değerlendiren MrBeast, VDC’ye tanıtım ve promosyon çalışmaları da dahil olmak üzere, sözleşmeden doğan sorumlulukları yerine getirmediği için dava açtı.

Açılan davanın üzerinden bir hafta sonra MrBeast Burger'in tedarik ve teslimatını üstlenen Virtual Dining Concepts (VDC), söylenenleri yalanladı.

VDC, Donaldson'ın eylemlerinin "çok büyük mali zarara" yol açtığını ve burger restoranının itibarının zedelendiğini söyleyerek ünlü Youtuberdan 100 milyon dolar tazminat talep etti.

Öte yandan VDC, Donaldson'ın MrBeast Burger markasının değerli olduğunu bildiğini ve Kasım 2022, Şubat 2023 ve Haziran 2023'te daha elverişli bir sözleşme için yeniden müzakere girişiminde bulunduğunu ancak bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını iddia etti. Davada, Donaldson’ın markayı aşağıladığı da söylendi.