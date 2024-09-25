MSI, dizüstü bilgisayar sektörüne girişinin 20. yılına özel etkinliklerini duyurdu. Şirket, İstanbul Kanyon AVM'de de çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Peki MSI, bu 20 yılda neler yaptı?

Donanım dünyasının en sevilen isimleri arasında yer alan MSI, dizüstü bilgisayar sektörüne girişinin 20. yılını kutlamaya hazırlanıyor. Bu bağlamda; şirket, Güney Kore, Polonya, İtalya, Japonya, İspanya, Fransa ve ABD'nin yanı sıra Türkiye'de de çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Üstelik bu etkinliklere giriş ücretsiz olacak.

MSI tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye'deki etkinlikler, İstanbul'da bulunan Kanyon AVM'de gerçekleştirilecek. Katılımcılar, 27-28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde hem MSI'ın en yeni ürünlerini deneyimleme hem de çeşitli hediyeler kazanma fırsatı yakalayacaklar.

MSI'ın Kanyon AVM'deki etkinlikleri ne zaman başlayacak?

27 Eylül Cuma: 13:00 – 21:00

13:00 – 21:00 28 Eylül Cumartesi: 10:00 – 21:00

20. yıla özel promosyon da var!

MSI, dizüstü bilgisayar sektörüne girişinin 20. yıl dönümü için büyük bir promosyon da başlattı. Başlatılan promosyon kapsamında markanın en iyi dizüstü bilgisayarlarına, birbirinden özel fiyatlarla ulaşılabilecek. Kampanya ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen okurlarımız buradaki bağlantıyı kullanabilirler.

Peki MSI, geride bıraktığı 20 yılda neler yaptı?

1986 yılında kurulan MSI’ın yolculuğu, dirençli bir uyum sağlama becerisinin sembolü oldu. Anakart ve ekran kartları ile başlayan teknik gücü onu sektörde tanınan bir marka haline getirdi. Bilgisayar sektöründeki geniş potansiyeli ile dizüstü bilgisayar ve sistemlere genişleme şansı elde etti. 2004 yılında M510C ile ilk dizüstü bilgisayar modelini piyasaya sunarak dizüstü bilgisayar geliştirme alanına adım attı. Ancak bu yol her zaman düz değildi. 2009 yılında MSI taşınabilir ve hafif dizüstü bilgisayarların pazara hükmedeceğini farketti ve bu sayede o dönemde pazardaki en ince model olan X340 modelini sundu. Akıllı telefonların ve tabletlerin önlenemeyen yükselişi nedeniyle değişen tüketici alışkanlıkları, MSI’ı zorlu bir meydan okuma ile karşı karşıya bıraktı. Fakat dirençli tutumu ve kararlılığı ile MSI, geleceğini belirleyecek bir stratejik dönüşüm gerçekleştirdi.

Ancak zorluklar genellikle beraberinde yeni fırsatlar da getirir. Bu meydan okumalar MSI’ın tüketicilerin gerçekte ne arzu ettiklerini tekrar değerlendirmesini sağladı. MSI Laptop Genel Müdürü ve Genel Başkan Yardımcısı Eric Kuo, bu dönemde World of Warcraft oyununun çok popüler olduğunu hatırlıyor. Yurt dışında ziyaret ettiği bir LAN partisinde oyuncuların ağır PC’lerini evlerinden etkinlik alanına taşıdıklarına şahit oldu. Bu oyuncuların gerçekten ihtiyacı olan, daha kompakt bir forma sahip yüksek performanslı bilgisayarlar idi. Oyun pazarındaki potansiyelin farkına varan MSI, fiyat savaşlarından uzaklaşarak kullanıcılara yüksek özelliklere sahip oyun dizüstü bilgisayarlar sunmaya odaklandı. Oyuncu ihtiyaçlarına öncelik tanıyarak ve buna uygun ürünler üreterek MSI, oyuncu ihtiyaçlarına mükemmel bir şekilde hitap eden modelleri birbiri ardına piyasaya sundu. Bu strateji ile MSI’ın dizüstü bilgisayar imparatorluğu doğdu ve 2015 yılına gelindiğinde dizüstü bilgisayar ürünleri ile dünya çapında en büyük pazar payını elde etti.

MSI’ın Güney Doğu Avrupa ve Türkiye bölgesinden sorumlu Genel Müdürü Cemil Zenginel'in açıklaması





MSI dizüstü bilgisayarların 20 yıllık serüveninde, farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz geniş ürün yelpazemizi üç temel değerimiz olan, “Lüks Estetik”,“Uç Seviye Performans” ve “Yenilikçi Teknolojiler” eşliğinde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimiz, segmentine göre, Geçtiğimiz senelerde sadece en iyi oyun deneyimi için MSI ürünlerini tercih edenler, yaş aldıkça iş ortamlarında boy göstermeye başladılar. Bu sadık kitlemizin ihtiyaçları, günümüz koşullarında farklı yönlere evrilmeye devam ediyor. Güçlü donanımların gerektirdiği ideal soğutma koşullarını, uzun yıllardır endüstri standartlarına yön verecek şekilde geliştiriyoruz. Artık bir dizüstü bilgisayarın sadece yüksek performanslı çalışması yeterli değil; kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik beklentilerinin de karşılanması gerekiyor. Bir 3D tasarımcının, mimarın, görüntü yönetmeninin veya sürekli hareket halinde olan bir kullanıcının beklentileri birbirinden farklı olabilir. Bu beklentileri tam olarak karşılayabilmek adına Business & Productivity ve Creator serilerimiz öne çıkıyor. Bununla birlikte, yapay zekâ alanında da ihtiyaçların artmaya devam edeceğini gözlemleyebiliyoruz.MSI dizüstü bilgisayarların 20 yıllık serüveninde, farklı ihtiyaçlara yönelik sunduğumuz geniş ürün yelpazemizi üç temel değerimiz olan, “Lüks Estetik”,“Uç Seviye Performans” ve “Yenilikçi Teknolojiler” eşliğinde kullanıcıların beğenisine sunuyoruz. Ürünlerimiz, segmentine göre, batarya ömrü ve taşınabilirlik, ekranın hızı ve renk gamutu, depolama hızı, ses kalitesi, hızlı şarj, TPM ve Thunderbolt desteği, klavye ve touchpad’in hissiyatı gibi farklı kullanım amaçlarına yönelik detaylarla dikkat çekiyor. Ürün konseptinden yazılım ve donanım tasarımına, ardından üretime kadar her şeyi kendi fabrikalarımızda gerçekleştirmenin avantajlarını yaşıyoruz. Bu bütünleşik yaklaşım, tüketici bakış açısına öncelik vererek ürün özelliklerini geribildirimlere göre hızla değiştirmemize imkan tanıyor. Bu da MSI başarısının ardındaki en önemli faktörlerden biri.

MSI'ın üç temel değeri şöyle açıklanıyor:

Lüks Estetik: MSI, dizüstü bilgisayarları birer bilgisayar olmaktan çıkararak birer arzu nesnesine dönüştürdü. Hiroshi Fujiwara ve Mercedes-AMG Motorsport gibi trend belirleyen markalarla çalışarak MSI dizüstü bilgisayarlara lüks ve tarz kazandırdı.

MSI, dizüstü bilgisayarları birer bilgisayar olmaktan çıkararak birer arzu nesnesine dönüştürdü. Hiroshi Fujiwara ve Mercedes-AMG Motorsport gibi trend belirleyen markalarla çalışarak MSI dizüstü bilgisayarlara lüks ve tarz kazandırdı. Uç Seviye Performans: MSI, uç noktada performans sunmaktan asla vazgeçmedi ve en talepkar kullanıcılara bile benzeri görülmemiş bir güç sunan ürünlerle destek oldu.

MSI, uç noktada performans sunmaktan asla vazgeçmedi ve en talepkar kullanıcılara bile benzeri görülmemiş bir güç sunan ürünlerle destek oldu. Yenilikçi Teknoloji: MSI yeni teknolojileri her zaman kucaklayarak dizüstü bilgisayar dünyasında sınırları sürekli olarak zorlamaya devam ediyor.

MSI ve Mercedes-AMG Motorsport iş birliğini de unutmamak gerek!

Cemil Zenginel, Mercedes-AMG ile yapılan iş birliğini hatırlattı. Bu çalışma ile ilgili görüşmeler pandemiden önce başladı ve her iki taraf da benzer değerleri öne çıkararak birlikte özel bir şey üretmek arzusunu dile getirdi. Çeşitli gecikmelere rağmen bu görüşmeler 2022’de tekrar masaya yatırıldı ve AMG hiçbir zaman başka bir firma ile birlikte çalışmayı düşünmedi. MSI’ın yenilikçi teknolojiye olan tutkusu ve uç noktada seyreden performansı sayesinde her iki markanın mükemmellik vizyonunu bir araya getiren Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport A13V ortaya çıktı. Bu laptop kullanıcıların övgüsü yanında bir çok ödül alarak kökenlere bağlı kalmanın hiçbir zaman yanıltmayacağını kanıtladı.

MSI'ın dizüstü bilgisayar sektöründeki 20. yıl dönümü için hazırlanan video: