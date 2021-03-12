Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstri ve Verimlilik Kulübü’nün geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 15.si düzenlenecek olan Mühendislik ve Yönetim Akademisi, 13-14-15 Mart 2021 tarihlerinde katılımcılarını ağırlayacak.

Bu yıl Mühendislik ve Yönetim Akademisi (MÜYAK), online dönemin sınırlarını ortadan kaldırarak 40’dan fazla şehir ve 80’den fazla üniversite ile birlikte katılımcılarıyla buluşmak için hız kesmeden geliyor.

Katılım ve içerik açısından Eskişehir'in en büyük ve en kapsamlı öğrenci organizasyonlarından biri olan MÜYAK, tamamen öğrenci tabanlı olup; günümüz ve geleceğe yönelik akademik ve kariyer yaşantısı ile birlikte kişisel gelişim ve donanım sağlamayı hedefleyen bir öğrenci organizasyonu.

Oturumlarda TÜBİTAK başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Sistem CEO Mehmet Ali Akarca, Note Cosmetics Genel Müdürü Beril Koparal, Arzum Pazarlama ve Ürün Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehtap Yıldız, Valeo Türkiye Genel Müdürü Tuna Arıncı, Flo Lojistik ve IT'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Aktaş, Şişecam Düzcam Ankara Fabrikası, Fabrika Müdürü Emrah Can, TUSAŞ Sürekli İyileştirme Şefi Sercan Kaplan, LC Waikiki CEO Yardımcısı Gökhan Güney ve birçok sürpriz isim katılımcılara eşlik edecek. 13-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak ve kayıt olmak için buraya tıklayabilirsiniz.