Muhtemelen Daha Önce Duymadığınız 7 İlginç Bilgi

Bu listemizde, günlük hayatta büyük ihtimalle asla ihtiyaç duymayacağınız ancak öğrendiğinizde şaşıracağınız bazı bilgileri derledik.

Dünya çok büyük ve çok ilgi çekici bir yer. Zaten halihazırda kendisiyle ilgili öğrenebileceğimiz sınırsız sayıda bilgi mevcutken bir de insanların enteresan alışkanlıkları ya da uygulamaları da listeye eklenince, öğrendiğimizde 'Nasıl yani?' dedirtecek bazı bilgilerin ortaya çıkmış olması kaçınılmaz haliyle. Bu listede de tam olarak böyle tepki vereceğiniz 7 enteresan bilgiyi sizin için derledik. Keyifli okumalar.

Firavun II. Ramesses'in cansız bedeninin Fransa'ya girebilmesi için bir pasaport çıkartıldı.

Mısır hükümeti, Firavun II. Ramesses'in ölü bedenini restorasyon işlemleri için Fransa'ya götürme kararı aldı ancak bu işlem tahmin ettikleri kadar kolay olmadı. Sebebi ise Fransa'ya girecek ölü ya da diri herkesin bir pasaportunun olması gerekliliği.

Göbek delikleri, tıpkı parmak izleri gibi 'kişiye özel'

Ancak bu kadar 'eşsiz' olmalarının sebebi biraz garip; bakteriler. Bir insanın göbek deliğinde ortalama 2400 farklı bakteri türü mevcut ve bilim insanlarına göre bu bakterilerin büyük çoğunluğu neredeyse 'kişiye özel' ve henüz bilim bile bu bakterileri tanımlamamış olabilir.

Dişi geyikler, ağlayan bir bebek sesi duyduklarında yardıma koşuyorlar

Bunun sebebi ise yavru geyikler ile bebeklerin ağladıklarında çıkardıkları seslerin aynı frekans aralığında olması. Üstelik bu durum insanlar için de geçerli, ağlayan bir yavru hayvan sesi duyduğumuzda güdüsel olarak ona odaklanmamızın sebebi de tam olarak bu.

Kuzgunların adalet ve eşitlik duygusu insanlardan çok daha gelişmiş durumda

Kuzgunlar hep birlikte hareket eden ve yemeklerini dahi eşit şekilde bölüşerek yiyen canlılar. Üstelik içlerinden biri eşitliği bozar ya da yemeğini paylaşmazsa diğer kuzgunlar onu hemen 'güvenilmez' olarak mimleyip grubun dışına itiyorlar.

Filipinler'de yer alan ve yapısıyla şaşırtan Vulcan Point adası

'Adanın içindeki gölün içindeki adanın içindeki gölün içindeki ada'. Eğer bu ifade kafanızı karıştırdıysa merak etmeyin yalnız değilsiniz. Bu eşsiz doğal oluşum Filipinler'de Luzon Adası'nda yer alan Vulcan Point isimli ada için kullanılıyor. Çünkü bu ada Luzon Adası'nın içinde bulunan Taal Gölü'nün içinde bulunan Taal Adası'nın içinde bulunan Krater Gölü'nün içinde yer alıyor.

Fransızlar, yerken kafalarını mendillerle örttükleri bir yemeğe sahipler

Oldukça özel şartlarda, kirazkuşu adına minik ve güzel sesli bir kuştan yapılan bu yemeği yerken Fransızlar kafalarına mendillerini seriyorlar. Kimileri bunun sebebini yemeğin aromasının etkilenmesi olarak açıklarken kimilerine göre ise bu eski bir gelenek ve sebebi 'Böyle güzel bir canlıyı yerken Tanrı'dan saklanmanın gerekmesi'...

Japonya'da işitme engelliler için wasabi kokusu yayan bir yangın alarmı geliştirildi

Air Water Safety Service isimli Japon bir şirket, yangın esnasında alarmın sesini duyamayan işitme engelliler için acı bir koku yayarak bireyleri uyaran bir alarm geliştirdi. Alarmın kokusu ise acısıyla nam salmış wasabiden geliyor.