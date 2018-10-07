Her gün düzenli olarak ansiklopedi okusanız da bilmediğiniz bilgiler olabilir. Bazen bu bilgiler ansiklopedilerde de olmayabilir. Bu haberimizde sizler için bilmiyor olabileceğiniz ilginç bilgileri derledik.

Çin’deki askerler her zaman dik durmak için gömleklerin yakalarına iğne yerleştirirler. Vücudumuzda her zaman büyüyen yalnızca iki organ vardır: Burun ve kulaklar. Karıncalar her 12 saatte yalnızca 8 dakika uyurlar. Ayrıca uyurken bile beyinlerindeki aktivite fazlasıyla yüksektir. Balonlu naylonlar başlangıçta evlerin duvarları için duvar kağıdı olarak tasarlanmışlardır. Bu tutmayınca üreticiler bu ürünü seralara yalıtım amaçlı satmaya çalışmışlar ancak bu da pek başarılı olmamıştır. En sonunda farklı firmaların ürünlerini korumak amaçlı kullanılmaya başlanmıştır. Araştırmacılar yarasaların birbirleriyle bireysel olarak iletişim kurabildiklerini bulmuşlardır. Bunun yanı sıra fazlasıyla tartıştıkları da ortaya çıkmıştır. Sevdiğiniz biri sizi reddettiğinide beyniniz fiziksel bir acıya nasıl tepki veriyorsa aynı şekilde tepki verir. Bazı verilere göre sıtma olarak da bilinen malarya hastalığı bu zamana kadar 50 milyar insanın ölümüne sebep olmuştur. Bunun yanı sıra nüfus bilimcilere göre dünyanın oluşumundan itibaren 100 milyar insan doğmuştur. 1896’da Amerikalı bir psikolog olan George Stratton görüşünüzü evirten (tersine çeviren) bir gözlük icat etti. Gözlüğü kullandığı ilk günlerde Stratton üç gün boyunca yer yön bilgisini kaybetmişti. Ancak gün geçtikçe gerçekliği değişmiş ve bu şekilde yaşamaya alışmıştı. Bilim insanları gözlüklerini çıkardığında yer yön duygusu tekrardan yok olmuştu ama bu sefer toparlanması o kadar uzun sürmedi. Bluetooth terimi Felemenkçe’de Mavi Dişli anlamına gelen Blåtand kelimesinin adapte edilmiş halidir. Bu isim Viking kralı Harald Bluetooth’un lakabıydı. Harald barış yanlısı olmayan Flemenk kabilelerini bir krallık altında toplamıştı. Bluetooth da buna benzer bir şey yaparak farklı iletişim protokollerini bir bağlantı altında toplayabiliyor. Japonya’nın mevcut hükümdarı Akihito, 2019 yılının Nisan ayında tahttan çekilecek. Bu durum da 200 yıl sonra ilk gönüllü feragat olacak. Ashton Kutcher 13 yaşındayken neredeyse intihar etmişti. Kardeşi Michael bir kalp donörü beklerken hayatta kalma şansı günden güne azalıyordu. Ashton’a göre kardeşinin bu durumu Ashton Kutcher’ı depresyona itmişti. Bu yüzden hastanenin balkonundan atlayarak kalbini kardeşine bağışlayacaktı, ancak babasının son anda kalbin bulunduğunu söylemesiyle bu durumun önüne geçildi. Dünyada İngiltere’nin işgal etmediği yalnızca 22 ülke vardır. Bunlar Andora, Belarus, Bolivya, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Kongo, Guatemala, Fildişi Sahili, Kırgızistan, Liechtenstein, Lüksemburg, Mali, Marshall Adaları, Monako, Moğolistan, Paraguay, Sao Tome ve Principe, İsveç, Tacikistan, Özbekistan ve Vatikandır. İLGİLİ HABER Çok Az İnsanın Bildiği, Birbirinden İlginç 15 Bilgi Pirinç yetişmek için fazla suya ihtiyaç duymaz. Ancak başka masullerin yetiştirilemediği bu durumlarda pirinç yetiştirilebildiği için su, pirinç için doğal bir koruma görevi görmektedir. Aynı zamanda dünya nüfusunun yarısından çoğunun besin kaynağı pirinçtir. 24 Mayıs 1987’de Golden Gate Köprüsü kuruluşunun ellinci yıldönümünü kutlamıştır. Bu olayda 300,000 insan köprünün üstünde durmuştur. Bu olayın sonucunda ise köprünün gövdesi yaklaşık iki metre sarkmıştır. Köprüye çıkmak isteyen 500,000 insan daha olduğu için güvenlik önlemleri nedeniyle yetkililer köprüyü kapatmışlardır.

Kaynak : https://brightside.me/wonder-curiosities/15-facts-that-changed-the-way-we-see-the-world-620910/

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