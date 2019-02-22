Devasa Kaplumbağa Tam 113 Yıl Sonra Ortaya Çıktı

Galapagos ve Aldabra Adaları'nda yaşadığına inanılan dev Galapagos kaplumbağası, tam 113 yıl sonra bir anda ortaya çıktı.

İnsanoğlunun dünyaya yaptıklarını görebilmek için dev Galapagos Kaplumbağaları'na bakmak yeterli. Sadece büyük oldukları için tam 100.000 tanesi katledilen ve aslında insanlara hiçbir zararı olmayan bu canlılardan günümüzde sadece 15 adet tür kaldı. Ancak kaplumbağalara dair güzel haberler de görmüyor değiliz.

Fernandina Adaları'nı ziyaret eden bilim insanları oldukça güzel bir haberle karşımıza çıktı. Yaklaşık 100 yılı aşkın bir süredir rastlanmayan bu tür, Fernandina Adaları'nda göründü.

Birçok dev kaplumbağa türünün aksine, Fernandina kaplumbağasının en büyük belası insanlar değil. Oldukça yabani bir bölgede yaşayan bu hayvanlara insanların olumsuz bir müdahalesi yok. Ancak içinde bulundukları habitat fazlasıyla vahşi ve kendisine zorluk çıkaran hayvanlarla dolu. Tehlikeden kaçabilen bir yapılarının da olmaması kendileri için bir başka problem.

Kaplumbağalar için yapabileceğimiz yegane şey belki de hiçbir şey yapmamak. Küçücük akvaryumlara hapsetmek veya acımasızca katletmek yerine doğa ile olan mücadelelerinde onları yalnız bırakabilmiş olsak, belki de bugün çok daha güzel bir dünyada yaşıyor olurduk.