ABD, Maine’deki Presumpscot Nehri üzerinde ortaya çıkan devasa buz daire büyük merak uyandırıyor.

Uzaylıların gezegenimizi ziyaret ettiğine dair gösterilen deliller arasında sıklıkla tarlalara çizdikleri iddia edilen desenler yer alıyor. Hatta bu konuyu merkezine alan birkaç film bile var. Maine’deki buzdan cisim ise bu sembollerin sudaki karşılığına benziyor.

Yine de bu buz cisim uzaylı işi değil. Buz diski adı verilen doğa fenomeninin bir örneği. Bu ilginç dönen buz tabakaları çok nadir olarak görülüyor. Hele ki bu örnekteki gibi 90 metre boyuna ulaşan buz diskleri daha da nadir olarak ortaya çıkıyor.

The New York Times’a konuşan fizikçi Kenneth G. Libbrecht, kayıtları tutan birisi varsa bu buz diskinin dünya rekorunu kırabileceğini söylüyor. Saat yönünün tersine dönen bu buz diski ilk olarak Westbrook’taki vatandaşlar tarafından fark edildi. Onlardan önce ise kasabanın hayvanları yapıyı keşfetti. Yerli halk buz diski fark ettiğinde cismin üstünde ördekler tünemişti. Bazı ördekler de buzulun üstünde geziniyordu.

Buz disklerine dair ilk kayıtlar, 1895 yılına gidiyor. Bedford yakınındaki Mianus Nehri üzerindeki yapı, buzdan bir kek olarak tanımlanmıştı. Nehirlerde oluşan girdaplar, ana akıntıdan daha zayıf olduğunda buz tutan tabakalar bu şekilde buz diskleri ortaya çıkarıyor. Diskler, girdabın dönüşüne uygun olacak şekilde dönmeye devam ediyor. Erime ve diğer cisimlerle yaşanan çarpışmalar sebebiyle de buz kütleleri dairesel şekil alıyor.

2016 yılında yapılan bir araştırma, disklerin girdap olmadan da dönebileceklerini ortaya koymuştu. Su nedeniyle eriyen buzda ortaya çıkan dikey girdapların, nehirde girdap olmasa bile buz kütlesini döndürdüğünü tespit etmişti.

Westbrook şehri, fırsattan istifade ederek insanları kasabalarını görmeye ve bu doğa olayına tanık olmaya davet ediyor.