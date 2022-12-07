2017 yılının Ekim ayında Türkiye bir değerini kaybetti. Aslında değerini kaybeden sadece Türkiye değildi. Tüm dünya halter alanında ismini altın harflerle yazdırmış bir sporcusunu kaybetti.

Bir spor dalından konu açıldığında herkesin aklında canlanan, o spor dalında ilklere imza atmış ya da başarılarıyla adından uzun süre bahsedilmiş önemli sporcular bulunur. Naim Süleymanoğlu da bu başarılı sporcuların arasında yerini almaktadır.

Halter gibi zor bir spor dalında başarılarıyla adından sıkça söz ettirmiş ve ismini tarihe yazdırmıştır.

Naim Süleymanoğlu’nun hayatı nasıl şekillendi?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'ın Mestanlı’ya bağlı Ahatlı köyünde bir maden işçisi babanın oğlu olarak dünyaya geldi. O doğuştan yetenekli bir çocuktu. Gittiği bir yüzme kursunda halter antrenörü Hilmi Pekünlü tarafından keşfedilen Naim Süleymanoğlu belki de yaşıtları henüz spor ne demek bilmez iken, o hayatının en önemli adımını atarak henüz 10 yaşında iken haltere başladı.

Ne yazık ki Naim Süleymanoğlu’nun denk geldiği bu dönem Bulgaristan’da bazı karışıklıklar, hoş olmayan ve istenmeyen şeyler yaşanıyordu. Türkçe konuşulmasını istemeyen Bulgar hükümeti Naim Süleymanoğlu’nun ismini dahi nüfusa Türkçe kaydetmek istemedi.

Türk halkına yani kendi halkına yapılan haksızlıklardan son derece rahatsız olan Naim Süleymanoğlu dünyaya sesini duyurabilmek için çareyi başarılı bir sporcu olmakta buldu. Bulgaristan Genç Milli Takımı’na ilk adımını atmıştı. Türk asıllı olduğu için milli takımdan çıkarılan Naim, başka bir yatılı okula başladı.

Burada antrenmanlarına devam ederek Bulgaristan şampiyonasına katıldı. Burada da rakiplerine büyük fark atan Naim Süleymanoğlu’nun başarıları yetkililer tarafından göz ardı edilemedi.

Milli takımdan atıldıktan iki ay sonra Naim, Bulgaristan Genç Milli Takımı’na tekrar adımını attı. Çevresindeki herkes gibi o da kendisinin bu kadar büyük bir yetenek olduğunu bilmiyordu. Haltere başlayalı henüz 5 sene olmuş iken 1982 yılında Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası’na katıldı.

Sadece katılmak ile kalmayıp Bulgaristan'a 2 altın madalya ile döndü. Bir sonraki sene yani on altı yaşında ise rekor kırarak şampiyon oldu. Dünya halter tarihine en genç dünya rekortmeni unvanı ile adını yazdırdı. 1984 yılında ise kendi ağırlığının tam 3 katını kaldırarak silkme kategorisinde vücut ağırlığının 3 katını kaldıran ikinci halterci olarak bir kez daha tarihe adını yazdırdı.

1983 ve 1986 yılları arasında gençler kategorisinde 13 ve yetişkinler kategorisinde 50, toplam tam tamına 60 rekor kırarken bunun yanı sıra Avrupa şampiyonalarında da büyük başarılara imza attı. 52, 56 ve 60 kilolarda şampiyonluklar elde ederek sevenlerini ve onu destekleyenleri birer kez daha gururlandırdı.

1984, 1985 ve 1986 yıllarında dünyada yılın haltercisi seçildi. Bulgaristan'ın da Sovyetlerle boykotta yer alması sebebiyle ise 1984 yılında düzenlenen Los Angeles Olimpiyatları’na katılma fırsatını elde edemedi.

Halterde dünyaca tanınan bir yıldız



Naim Süleymanoğlu artık dünyaca tanınan başarılı bir halterciydi. Bulgaristan Hükümeti ise Naim’in Türkiye’ye ilticasını engelleyebilmek için kendince önlemler aldı. Naim Süleymanoğlu’nu uluslararası şampiyonalara götürmeyeceklerinin kararını aldılar. Fakat 1986 yılında düzenlenen Melbourne’da düzenlenen dünya şampiyonası sıradan bir şampiyona olmayıp bunun yanı sıra büyük önem teşkil ediyordu.

Bulgaristan Hükümeti Naim Süleymanoğlu’nu bu şampiyonaya göndermek zorunda kaldı. Naim Süleymanoğlu ise bu sayede kendi vatanı ve milleti olan Türkiye’ye sığındı. Naim Süleymanoğlu’nun Türkiye’ye gelmesi, Bulgaristan’da yaşamakta olan Türk halkı için bir umut olmuştu. Birçoğu aynı Naim Süleymanoğlu gibi asıl vatanı olan Türkiye’ye dönerken, kalan çoğunluk ise Bulgar halkı ile eşit şartlara sahip olmak için baş kaldırmış ve bunun sonucunda istedikleri hak ve eşitliklere sahip olmuştu.

1986 yılına kadar Bulgaristan’da yaşayan Türklerin hemen hemen hepsinin ismi Bulgarca olan isimlerle değiştirilmişti. Naim Süleymanoğlu’nun ismi ise Bulgaristan’da Naum Shalamanov olarak geçmekteydi. Naim ise Türkiye’ye gelir gelmez asıl ismi olan Naim Süleymanoğlu’nu geri aldı.

1986 yılının aralık ayında Türkiye’ye gelen Naim Süleymanoğlu sadece yaşadığı ülkeyi değil spor müsabakalarında temsil ettiği ülkeyi de değiştirdi. Bu durumu ise sonrasında “Türkleri yok sayanlar için ter dökmek istemiyorum” diyerek açıkladı.

Sporcuların ülke değiştirmesi yasak olduğundan 1987 yılında Uluslararası Halter Federasyonu’nun verdiği kararla ülke değiştirdiği için bir sene cezalı sayıldı. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ise Naim Süleymanoğlu gibi başarılı ve yetenekli bir sporcunun ülkemiz sınırları içerisinde bulunmasından tüm Türk halkı gibi mutlu ve gururluydu. Naim Süleymanoğlu ile bizzat kendisi ilgilendi.

Türk gençlerinin ona ihtiyacı vardı

1988'de yapılacak olan Seul Olimpiyatlarına Naim Süleymanoğlu’nun katılabilmesi için yaklaşık 1 milyon 200 bin dolar, Bulgar Hükümetine ödendi. Turgut Özal daha sonrasında bu ödeme ile ilgili “Naim bize onu kat kat ödedi” diyerek Naim’in değerini bir kez daha gösterdi.



Naim Süleymanoğlu henüz 21 yaşında ve Türkiye’ye geleli 2 sene olmuş iken halteri bırakma kararı aldı. Onu bu kararından vazgeçiren yine dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal olmuştur.

Türk gençlerinin ona ihtiyacı olduğunu ve bu konuyu biraz düşünmesini önermiştir. Naim Süleymanoğlu da Turgut Özal’ın tavsiyelerine uyarak, yaptığı sporla Türk gencine örnek olup başarılarına yenilerini ekleme yolunda devam etme kararı almıştır.

Türkiye’nin gururu Naim Süleymanoğlu



Türkiye, Naim Süleymanoğlu’ndan önce güreş dışında bir altın madalya kazanamamışken, Naim Süleymanoğlu ülkemiz adına birçok altın madalya kazanmış, üstelik silkmede kaldırdığı kendi ağırlığının üç katından 10 kilogram fazla olan 190 kilogram ile tarihe geçmişti.

1992 yılında Barselona Olimpiyatları’nda rakiplerine karşı güçlü bir üstünlük sağlayarak altın madalya kazanmıştı.

1988’de Seul, 1992’de Barselona ve 1996’da Atlanta Olimpiyatları’nda üç kez olimpiyat şampiyonu oldu. Tam kırk altı kez dünya rekoru kırmasının yanı sıra yedi kez ise dünya şampiyonu oldu. 1988 yılında Time dergisine kapak olan ilk Türk sporcu olarak tekrar tarihe geçti.

Birçok spor otoritesine göre tüm zamanların en iyi haltercisi, 1992 yılında ise Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi. Ufak tefek fakat çok güçlü olması sebebiyle lakabı Cep Herkülü’dür.

Bilinmeyenleriyle Naim Süleymanoğlu

Özel hayatı ve spor kariyeri haricindeki herhangi bir olayla anılmak istemeyen Naim Süleymanoğlu, üniversite yıllarında halter dersinden sınıfta kaldığını biliyor muydunuz?

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü’nde Beden Eğitimi Bölümü'nde okuyan Naim Süleymanoğlu hocası tarafından stilinin hatalı olması ve devamsızlığı nedeniyle sınıfta kaldı. Tüm bunların yanı sıra Naim Süleymanoğlu verdiği bir röportajında hiç evlenmediğini ve buna gerek duymadığını fakat çocuklarının kendi soyadını taşıdığını, çocuklarına her zaman sahip çıktığını ve çıkacağını net olarak belirtti. 6 Ekim 2017 tarihinde Naim Süleymanoğlu’na siroza bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle karaciğer nakli yapıldı.

Nakil sonrasında beyin kanaması ve buna bağlı oluşan ödem nedeniyle 11 Kasım 2017 tarihinde ameliyata alındı. Türk spor tarihinin başarılı haltercisi Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017 tarihinde 50 yaşında ölmüş, cenazesi 19 Kasım 2017 Pazar günü Fatih Camii'nden kaldırılarak Edirnekapı Şehitliği'nde defnedilmiştir.