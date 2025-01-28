NASA’nın Artemis programı kapsamında Ay’a iniş yapacak Blue Ghost uzay aracından ilk görüntüler paylaşıldı. Görev Mart ayında tamamlanacak.

Firefly Aerospace tarafından geliştirilen Blue Ghost uzay aracı, Ay'a iniş görevi kapsamında ilk görüntüsünü paylaştı. Yaklaşık iki hafta önce fırlatılan uzay aracı, Ay yüzeyine iniş yaparak bugüne kadar gerçekleştirilen ikinci ticari Ay inişine imza atmayı hedefliyor.

Ay'a iniş görevi kapsamında ilk görüntüler kamuoyuyla paylaşıldı. NASA'nın Artemis programı çerçevesinde yürütülen bu görev, bilimsel deneyler ve teknoloji testleri gerçekleştirmek üzere planlandı.

Ay yolculuğundan ilk kareler

Blue Ghost uzay aracı, fırlatılışından bu yana Dünya yörüngesinde hareket etmeye devam ediyor. Görev süresince motor ateşlemeleriyle yörüngesini ayarlayan araç, önümüzdeki günlerde "lunar transit" adı verilen rota ile Ay’a doğru yolculuğuna başlayacak. NASA, uzay aracının yörüngeden çıkış için gereken ikinci motor ateşlemesini başarıyla gerçekleştirdiğini ve Ay’a iniş hazırlıklarının sorunsuz bir şekilde ilerlediğini duyurdu. Bu süreçte Blue Ghost, Dünya yörüngesindeyken Ay’ın ilk görüntülerini kaydetti.

Blue Ghost uzay aracı, NASA ve çeşitli araştırma kurumlarına ait bilimsel cihazlar taşıyor. Bu cihazlar arasında örnek toplama amacıyla kullanılan bir sondaj aracı ve Ay’ın manyetik alanını incelemeye yönelik ölçüm cihazları yer alıyor. Görev süresince bu ekipmanların performansı düzenli olarak kontrol ediliyor. NASA, cihazların tamamının sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ettiğini açıkladı. Uzay aracının mart ayı başında Ay yüzeyine iniş yapması planlanıyor. Artemis programı kapsamında yürütülen bu görev ile ilgili gelişmeler şimdiden büyük bir merak konusu.