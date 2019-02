NASA iddialı yeni bir görev başlatıyor: Evrenin kökenini anlamak için tüm gökyüzünü haritalamak. The Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (SPHEREx) görevi, 2023 yılında başlayarak 2 yıl sürecek.

SPHEREx görevi, bize yakın ve uzak milyonlarca galaksiye bakarak görebildiğimiz uzayı haritalandırmak için ortaya konulmuş. SPHEREx, optik ve kızılötesi ışıklar kullanarak 300 milyondan fazla galaksiden ve kendi galaksimizdeki 100 milyondan fazla yıldızdan veri toplayacak. Görevin temel amacı, evrenin nasıl geliştiğini ve yaşam için gerekli bileşenlerin galaksimizdeki gezegen sistemlerinde ne kadar yaygın olduğunu öğrenmek. İLGİLİ HABER NASA, Uzayda Kendiliğinden Kaybolan Mavi Nesneler Buldu 96 renk bandında bir harita oluşturmak için her altı ayda bir tüm gökyüzünü haritalandıracak olan SPHEREx, yıldızların doğdukları ve yeni gezegenlerin oluştuğu bölgelerde su ve metanol gibi organik molekülleri arayacak. NASA’nın Bilim Heyeti Müdür Yardımcısı Thomas Zurbuchen yaptığı açıklamada, "Bu şaşırtıcı görev, gökbilimciler için benzersiz verilerin bir hazinesi olurken evrenin ilk anlarından parmak izleri içeren benzeri görülmemiş bir galaktik harita sunacak. Bu görev sayesinde bilimdeki en büyük gizemlerden birine dair yeni ipuçlarına da sahip olacağız: Evrenin büyük patlamadan sonra bir nanosaniyeden daha az genişlemesini sağlayan şey nedir?" ifadelerini kullandı. İLGİLİ HABER Resmen Açıklandı: NASA, Yakında Ay’a Kalıcı Olarak Geri Dönecek SPHEREx'in bir başka işlevi de, Hubble'dan 100 kat daha güçlü olacak olan James Webb Uzay Teleskobu'nun keşfedeceği hedefleri çok daha ayrıntılı incelemek olacak. Projenin maliyeti ise -fırlatma maliyetleri dahil edilmediği takdirde- 242 milyon dolar.

