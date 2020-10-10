NASA'dan Juno'nun Bakış Açısından Jüpiter Videosu

NASA'nın 2016 yılından bu yana Jüpiter'in yörüngesinde bulunan uzay aracı Juno'dan elde edilen verilerle Jüpiter'in oldukça etkileyici bir videosu oluşturuldu. Videonun oluşturulduğu görüntüler, Juno'nun gezegenden 27. kez gerçekleştirdiği yakın uçuştan elde edildi.

Güneş Sistemi'ndeki en büyük gezegen olan gaz devi Jüpiter'i yakından görmek ister miydiniz? Bu soruya cevabınız evet ise haberimizin devamı çok daha fazla ilginizi çekecektir.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) Juno adını verdiği uzay aracı, geçtiğimiz haziran ayında gaz devi Jüpiter'in oldukça yakınından geçti. Juno uzay aracının uzaydaki bu macerası, bir NASA videosunda yeniden oluşturuldu.

Jüpiter'e yakından bakın

Peki, yukarıdan izleyebileceğiniz bu beş dakikalık videodaki görüntüler nasıl oluşturuldu? Bu videoyu ortaya çıkaran kişi, NASA'da yazılım mühendisi olarak çalışan Kevin Gill. Bu yazılım mühendisi, 2016 yılında Jüpiter'e vardıktan sonra gaz devinden bolca görüntü aktaran Juno'nun JunoCam'indeki verilerden faydalanarak bu videoyu ortaya koydu.

NASA, perşembe günü yaptığı açıklamada, sekansın 41 JunoCam'i birleştirdiğini söylerken sanal 'kameraların', uzay aracı gezegenin etrafında dolaşırken farklı açılardan Jüpiter'e ait görüntüler sağladığını dile getirdi.

Söz konusu videodaki görüntüler, Juno'nun 2 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirdiği uçuşundan elde edildi. Juno'nun bu uçuşu, gezegene 27. yakından uçuşu olmuştu. Uzay aracı, bulutların 3.400 km üstünden bir uçuş gerçekleştirmişti.

Juno uzay aracı

2011 yılında fırlatılan ve 2016 yılında Jüpiter'e ulaşan Juno, Jüpiter'in kökenini ve gelişimini aydınlatarak Güneş Sistemi'nin başlangıcının anlaşılmasına yardımcı olması için geliştirildi ve fırlatıldı. Juno'nun Jüpiter'deki görevi ise Temmuz 2021'de son bulacak.

Juno uzay aracının ismi de aslında tıpkı Jüpiter'de olduğu gibi Yunan ve Roma mitolojisinden geliyor. Mitolojiye göre Tanrı Jüpiter, etrafını bulutlarla örtüyor. Bu bulutların ötesini yani görebilen kişi ise Jüpiter'in eşi, Tanrıça Juno'dur. Tıpkı mitolojide olduğu gibi NASA da Juno uzay aracıyla gezegenin bulutlarının ötesine bakarak Jüpiter'in gerçek doğasını anlamaya çalışıyor.