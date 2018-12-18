NASA: Satürn’ün Halkaları Gözümüzün Önünde Eriyor

Güneş Sistemi’mizin dış halkalara sahip tek gezegeni olan Satürn’ün bu özelliği, eğer NASA’nın açıklamaları doğruysa ortadan kalkacak.

Güneş Sistemi içindeki gezegenlerin en göz alıcılarından bir tanesi Satürn. Gezegenin etrafında binlerce gök cisminin oluşturduğu halkalar yer alıyor.

NASA Goddard’ın yeni videosuna göre Satürn’ün halkaları aslında oldukça yeni, sadece 100 milyon yıllık. Biliyorsunuz ki gezegenlerimiz bundan çok daha yaşlı.

Satürn’ün halkalarında bol miktarda buz bulunuyor. Halkadan kopan buz parçaları da gezegene yağıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir makaleye göre halkalardan gezegen yüzeyine yapan buz miktarı saniyede 10 ton ve zaman içerisinde halkalar tamamen buzdan arınmış hale gelecek.

Satürn’ün dış halkaları daimi olarak Güneş'ten gelen radyasyona maruz kalırken, gök taşlarının üzerinde plazma oluşuyor. Bu plazma da gezegenin kütle çekimi tarafından çekiliyor ve yavaş yavaş gezegene düşüyor.

NASA’nın tahminlerine göre halkaların tamamen yok olması yaklaşık olarak 300 milyon yıl sürecek. Bu sürenin ardından Satürn yine halkasız bir gezegene dönüşecek.