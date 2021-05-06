NASA, Venüs'ten Yayılan Radyo Dalgalarını Ses Haline Getirdi

NASA, Temmuz 2020'de Venüs'ten topladığı radyo dalgalarını ses haline getirmeyi başardı. İnsanlar için ürkütücü, uzmanlar içinse önemli keşifler yapabilmek için fırsat olarak görülen ses dalgaları, Venüs'ün iyonosferinden toplanan radyo dalgalarının özel işlemlerle uyarlanmasından elde edildi.

NASA'nın "Parker Solar Probe" isimli uzay aracı, Temmuz 2020'de Venüs'e olağanüstü seviyede yaklaşmış, gezegenin iyonosfer tabakasından yayılan radyo dalgalarını yakalamayı başarmıştı. Ancak bu radyo dalgaları, bugüne dek istenilen düzeyde kullanılamamıştı. Şimdiyse NASA, bu konuyla ilgili çok önemli bir gelişmeye imza attı. Bilim insanları, Venüs'ten toplanan radyo dalgalarını sese dönüştürmeyi başardı.

Radyo sinyalleri, uzay boşluğunda dinlenemiyor. Ayrıca bu sinyal frekanslarının da insan kulağıyla duyulabilmesi için özel bir işlemin yapılması gerekiyor. İşte bu zorlukların üstesinden gelmeyi başaran NASA mühendisleri, yaptıkları çalışmalarla Venüs'ten gelen "sesi" bizlere ulaştırmayı başarmış oldular. Uzmanlar, bu seslerin sıradan insanlar için ürkütücü, uzayla ilgili çalışan uzmanlara göre ise Venüs'le ilgili sayısız yeni bilginin edinilmesini sağlayacak bir fırsat olarak görüyorlar.

İşte NASA'nın Venüs'ten toplayıp ses haline getirmeyi başardığı o dalgalar

Parker Solar Probe isimli uzay aracının "FIELDS" isimli aparatı aracılığıyla toplanan sinyaller, NASA için kritik önem arz ediyor. Mühendisler, ses haline getirilen bu dalgaların tam anlamıyla çözümlenmesi durumunda Venüs'le ilgili tüm gizemlerin açığa çıkabileceğini söylüyorlar. Bilim insanlarının en büyük umudu, Venüs'ün bugün nasıl bu denli sıcak olduğunu anlayabilmek.

Bu arada, Parker Solar Probe'un asıl işi Venüs'ü incelemek değil. NASA, bu uzay aracını Güneş'in çok yakınına götürmek istiyor. Ancak geçtiğimiz yaz, bu uzay aracı Venüs'ün yaklaşık 800 kilometre kadar yakınına girebildi. İşte bu da söz konusu radyo dalgalarının toplanmasını sağladı. Ayrıca bu yakınlaşma sırasında elde edilen bulgular, bundan 30 yıl önce farklı bir NASA görevinde toplanmış olan bulgular için de yeni bir referans oluşturdu ve mühendisler, 30 yıl arayla elde edilen bulguları kıyaslamayı başarabildiler. Ancak bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma, Venüs'ün gizemlerini çözemedi. Bakalım elde edilen radyo dalgaları, Venüs'le ilgili başka bilinmeyenleri çözebilecek mi.