Varsayımsal Bir Asteroit Türkiye'yi ve Avrupa'yı Yıkıp Geçti

NASA ve ESA'dan bilim insanlarının gerçekleştirmiş oldukları bir çalışma, Dünya'yı vurması muhtemel bir asteroide karşı neler yapabileceğimizi gözler önüne serdi. Bilim insanlarına göre henüz elimizde bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engelleyebilecek bir teknoloji bulunmuyor.

Dünyanın dört bir yanından bilim insanları, geçtiğimiz hafta Dünya'nın geleceği ile ilgili önemli bir çalışma gerçekleştirdiler. NASA ve ESA'ya bağlı olarak çalışmalarını sürdüren bir grup uzman, NASA'nın "kıyamet günü" simülasyonunda Dünya'ya çarpması muhtemel olası bir asteroit tespit edilmesi durumunda hasarı en aza indirmek ya da tamamen yok etmek için çözüm arayışına girdiler.

Simülasyon, mantık olarak son derece basit. Bilim insanları, yaklaşık 56 milyon kilometre uzaklıkta, altı ay içinde Dünya'ya çarpması muhtemel bir göktaşı tespit ediyorlar. Bilim insanları, çalışmanın her gününde asteroitin boyutu, yörüngesi ve çarpma ihtimali ile ilgili yeni bilgiler ediniyorlar. Ancak aynı zamanda her gün, asteroitin çarpacağı düşünülen güne haftalarca yaklaşıyorlar.

Bilim insanlarına göre henüz Dünya'ya çarpacak bir asteroiti durduracak teknolojiye sahip değiliz

Bilim insanları, çalışmaya konu olan varsayımsal asteroite 2021PDC adını verdiler. Söz konusu asteroitin 19 Nisan'da tespit edildiği ve 20 Ekim'de Dünya'ya yüzde 5 ihtimal ile çarpacağı hesaplandı. Çalışmanın ikinci gününde ise bilim insanları 2 Mayıs tarihine gelmiş bulundular ve yeni hesaplamalar neticesinde 2021PDC'nin Avrupa ya da Kuzey Afrika'yı kesinlikle vuracağı hesaplandı.

Çalışmanın 3. gününde tarihler artık 30 Haziran'ı gösteriyordu ve 2021 PDC'nin Doğu Avrupa'yı vuracağı kesinleşmiş durumdaydı. 4. günde ise bilgiler daha da kesinleşti ve asteroitin Almanya, Çek Cumhuriyeti ve Avusturya arasında bir bölgeye yüzde 99 ihtimal ile vuracağı belirlendi. Çarpma, Türkiye'nin batısı da dahil olmak üzere tüm Doğu ve Orta Avrupa'yı etkileyecek büyüklükte bir nükleer bomba etkisi oluşturacaktı.

Bilim insanları, söz konusu asteroitin Dünya'yı vuracağı kesinleştiği andan itibaren çarpışmayı engelleyecek ya da etkisini hafifletecek çözüm yolları aradılar. En olası yol, asteroite doğru üzerinde nükleer patlayıcılar bulunan bir roket fırlatmak ve asteroitin parçalara ayrılarak büyük bir zarar vermeyeceğini ummak oldu.

Bu konuda sorun şu ki asteroitin boyutu tam olarak anlaşılamıyordu. Yani 2021 PDC yalnızca 35 metre çapa sahip olabileceği gibi 800 metre çapa sahip olma ihtimali de bulunuyordu. Dolayısı ile atılacak bir nükleer bomba onu parçalara da ayırabilir, üzerine küçük bir krater de oluşturabilirdi.

Çalışmanın sonunda bilim insanları, mevcut teknolojilerin Dünya'ya çarpması muhtemel bir asteroiti altı ay gibi bir sürede durdurmaya yetecek imkanlar sunmadığı kanısına vardılar. Neyse ki bilim insanları henüz Dünya'ya yaklaşmakta olan bir göktaşı tespit etmediler. Ancak yakın bir tarihte böyle bir şey gerçekleşirse bu çarpışmaya pek de hazır olmadığımızı söyleyebiliriz.