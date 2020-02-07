NASA, Yer Ekibinin Starliner'ı Kurtardığını Açıkladı

ABD'nin uzay ajansı NASA, aralık ayında yapılan mürettebatsız Starliner testlerinde yer ekibinin müdahalesinin Starliner'ı kurtardığını paylaştı. Starliner, test sırasında birkaç hatadan dolayı yörüngeden çıkmıştı.

NASA ve Boeing, geçtiğimiz aralık ayındaki Starliner test uçuşunda meydana gelen sorunla ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Her iki şirket de bu sorunun neden meydana geldiğini araştırmayı sürdürüyor ve soruna çözüm olabilecek yeni yollar arayışında ilerliyor.

NASA, bugün yayınladığı blog yazısında olay sırasında meydana gelen üç ayrı problemi paylaştı. Uzay ajansı, bu üç sorundan ikisinin yaşandığı sırada yer ekibinin direkt müdahale yapmamış olması hâlinde uzay aracının kaybedilmiş olacağını da yazısında belirtti.

Yer ekibinin müdahalesi olmasaydı Starliner kaybedilecekti:

NASA’nın paylaştığı sorunlara geçmeden önce Starliner’ın mürettebatsız testinde meydana gelen sorunu aktarmakta fayda var. Araç, Uluslararası Uzay İstasyonu ile yörüngede buluşma amacıyla fırlatılmıştı ancak bir sorun yaşanmış ve buluşma gerçekleşememiş, hatta araç yörüngeden çıkmıştı. Mürettebatlı olması durumunda fazlasıyla risk teşkil edecek bu durum hakkında NASA ve Boeing tarafından belirlenen ilk sorun, görev zamanlayıcısı hakkındaydı. Bu ekipmanda meydana gelen sorun, Starliner’ın otomatik navigasyon sistemlerinin yanlış çalışmasına neden oldu.

Yanlış çalışan navigasyon sistemi, iticilerin gereksiz yere ateşlenerek yakıt harcamasına yol açtı. Durumu fark eden yer ekipleri, uzay aracının kontrolünü eline alarak planlanandan farklı bir noktada aracı yörüngeye soktu. Böylece araç kurtarılarak uçuşuna devam etti.

Paylaşılan yazıda belirtilen ikinci sorunsa yazılım kısmında meydana gelmişti. Bu sorun, kapsülde bulunan Service Module’ün yörüngeye giriş ve iniş kısımlarında hesaba katılmamasına neden oldu. Böylece ortaya yeniden bir itici problemi çıktı ve yer ekibi yeniden devreye girmek zorunda kaldı.

NASA, yaptığı paylaşımda bu yazılımsal sorunların uçuş öncesinde tespit edilemediğini aktardı. Ajans, her iki durumda da yer ekibinin uzay aracını kaybetmekten kurtardığını ekledi.