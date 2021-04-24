Japon otomotiv devi Nissan, bugün GT-R modeli ile tanınsa da aslında onu bir dünya devi haline getiren Nissan Skyline model serisiydi. Otomobil dünyasının efsane model serilerinden biri olan Nissan Skyline’nın onlarca yıl süren yolculuğuna ve dünden bugüne gelişen teknolojisine yakından bakalım.

Japon otomotiv markası Nissan’ın on yıllardır pek çok farklı nesil revizyonu ile piyasaya sunduğu Nissan Skyline modeli için dünya otomobil piyasasını değiştiren model demek yanlış olmaz. Nissan Skyline modeli ile nostaljik fotoğraflarda, modern bilgisayar oyunlarında, ikinci el satış sitelerinde, GT-R adıyla bugün en lüks otomobil galerilerinde bile karşılaşmanız mümkün.

Nissan Skyline model serisini bu kadar özel yapan nedir? Önce klasik bir sedan olarak başladığı yolculuğunda şehir insanının sportif tarzını yakalaması, sektörde öncü yenilikler getirmesi ya da uzak ülke Japonya’nın mühendislik becerisi Nissan Skyline modelinin başarısını anlatmaya yeter mi bilmiyoruz. Gelin bu efsane model serisinin dünden bugüne süren yolculuğuna ve bu sürede yaşanan değişikliklere yakından bakalım.

Dünden bugüne Nissan Skyline modelleri:

Prince Skyline

İlk nesil Nissan Skyline

Skyline C110

Skyline R31

R32 Skyline GT-R

R33 Skyline GT-R

R34 Skyline GT-R

R35 Nissan GT-R

2021 Nissan GT-R

İlk Skyline, aslında Nissan değildi: Karşınızda Prince Skyline

Nissan Skyline artık bir tekerleme gibi dilimizde yer etmiş olsa da Skyline modelini ilk üreten şirket Nissan değil, yine Japon bir marka olan Prince Motor Company şirketiydi. 1957 yılında üretilen Prince Skyline modeli dört kapılı sedandı ve 1.5L GA-30 motor kullanıyordu. 1967 yılında Nissan ile Prince Motor Company birleşene kadar benzer özelliklere sahip dört Skyline modeli daha üretildi.

İlk nesil Nissan Skyline

Prince Motor Company ile Nissan şirketi birleşmiş ve 1969 yılında ilk Nissan Skyline üretilmişti. Hala bir sedan olsa da 160 beygir gücüne sahipti. 1970 yılında çift kapılı bir versiyonu da tanıtılan model 1972 yılına kadar üretildi. Bağımsız süspansiyon, dört valfli motor ve o güne kadar görülmüş en iyi yol tutuş gücü sayesinde hem bir gezi arabası hem de bir yarış arabası olarak göz dolduran bir performans sergiledi.

Skyline C110, 70’lere imzasını bırakıyor:

1972 yılında üretimine başlanan ve beş yıl boyunca üretilen Nissan Skyline C110 modeli, o dönem Datsun K-Serisi adıyla biliniyordu. Skyline R30 adıyla da bilinen bu modelin 26 farklı versiyonu tanıtıldı. Dört kapılı basit bir sedan olsa da günün koşullarında dikkat çeken bir araçtı. Üretimi durdurulduktan sonra bile uzun yıllar boyunca dünya otomotiv sektöründe adından söz ettiren bir model oldu.

İlk kontrol sistemi: Skyline R31

Nissan Skyline K serisi uzun yıllar farklı versiyonları sayesinde gündemde kalmış ve başarılı satış rakamlarına ulaşmıştı. 1986 yılına geldiğimizde ise otomotiv dünyasında bir şeylerin değiştiğini gösteren Skyline R31 modeli tanıtıldı. Nissan İndüksiyon Kontrol Sistemi’nin ilk kez kullanıldığı bu model, 80’lerin sürücülerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak bir araçtı.

90’lı yıllara hızlı bir giriş: R32 Skyline GT-R

Durun, henüz GT-R dönemi başlamadı ama bu gücün gelişi, sesini ilk kez 1990 yılında duyurdu. Dört çeker R32 Skyline GT-R modeli, tam 280 beygir gücündeydi. Araç, Japonya dışında resmi olarak satılamadığı için ünü yerelde kaldı. Ancak Japon Touring Araç Şampiyonası'nda art arda kazandığı büyük başarılar sayesinde adını efsaneler arasına yazdırmayı başardı.

Otomobiller artık daha güçlü: R33 Skyline GT-R

1993 yılında Tokyo Motor Show etkinliğinde prototipi tanıtılmasına rağmen R33 Skyline GT-R ilk kez 1995 yılında piyasa sunuldu. Sunulan model, 6 silindirli sıralı motoru ile dikkatleri üzerine çekti. Yeni 4WD sistemi sayesinde aracın gövdesi çok daha sert ve güçlüydü. Ağırlık dağılımı daha iyiydi, çekişler optimize edilmişti ve artık daha hızlı, daha dengeli, daha eğlenceliydi.

Sıkı tutunun, R34 Skyline GT-R ile 21. yüzyıla giriyoruz:

R31 ve R33 ile 1990’lı yılların sürücü ihtiyaçlarına maksimum yanıtı veren Nissan, 2000’li yılların yaklaşması ile yepyeni bir modele imza attı. 1998 yılında piyasaya sürülen ve 2002 yılına kadar satışta olan R34 Skyline GT-R modeli; ikiz turbo I6 motoru ile arttırılmış bir beygir gücüne, gelişmiş bir teknolojiye sahip ekran birimine, kısa dingil mesafesine ve aerodinamik bir gövdeye sahipti. Bugüne kadar görülmüş en yüksek Nissan Skyline performansını sunuyordu.

Güle güle Skyline, hoşgeldin GT-R: R35 Nissan GT-R

2008 yılında Nissan Skyline ilk kez resmi olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde satılmaya başladı. Ancak pek çok şirket gibi Nissan da bu yeni pazara farklı bir isimle girme kararı aldı; GT-R. GT-R, Skyline gibi değildi ve Amerikalıların sevdiği havalı adlara benziyordu. Bu isimle üretilen ilk model olan R35 Nissan GT-R, çift turbo V6 motoru ile 473 beygir gücüne sahipti.

Dört çeker model, çıktığı gibi efsane oldu ve klasik Amerikan arabalarıyla havalı İtalyan arabalarını bir gecede solladı. R35 Nissan GT-R yalnızca güçlü motor özellikleriyle öne çıkmadı, aynı zamanda tam Amerikalıların sevdiği gibi iri ve kaslı bir dış kasaya sahipti. Yol tutuş performansı ise dillere destandı. Need For Speed'de bu kadar çok sevilmesi boşuna değil.

Skyline efsanesi 2021 Nissan GT-R ile yaşıyor:

Yıllar yıllar geçti. 1957 yılında üretilen ilk Skyline yalnızca 60 beygir gücüne ve 1.5 litrelik 4 silindirli bir motora sahipti. 1988 yılında RB26DETT motoru, 2.6-L ikiz turbo 280 PS güce sahipti ve 271 ln-ft tork üretiyordu. Aradan geçen yıllar ve isim değişikliği Nissan’a iyi gelmiş gibi görünüyor. Çünkü 2021 Nissan GT-R tam bir canavar.

2021 Nissan GT-R tam 600 beygir gücüne sahip. Ürettiği tork ise sıkı durun, 481 lb-ft gücünde. Günümüzün teknolojisinin tüm nimetleri ile donatılmış, yakıt tüketimi ekonomik hale getirilmiş, ses sistemi geliştirilmiş, direksiyon güvenliği sağlanmış, ödüller almış gelmiş bu model; 113.540 dolardan başlayan fiyatlara sahip olmasa tadından yenmez bir araç.

Bugün GT-R gibi havalı bir isme sahip olan Nissan Skyline model serisinin dünden bugüne süren yolculuğunu ve bu yolculukta yaşadığı teknolojik gelişimi anlattık. Bugün canavar gibi bir modeli yollara süren Nissan markasının Skyline özelinde ürettiği tüm bu modellerde dönemin ruhunu yansıtması ise gerçek bir mühendislik ve tasarım başarısı.