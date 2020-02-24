Günümüzün en popüler bilim insanlarından bir tanesi olan Neil deGrasse Tyson, bilimsel bakış açısıyla yaklaştığı film eleştirilerine uzun bir aradan sonra devam ediyor. Tyson’ın bu sefer hedef tahtasına oturttuğu filmse Karlar Ülkesi.

Tıpkı Carl Sagan gibi bilimin halka inmesinde önemli bir rol oynayan ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, bir kez daha bilimsel bir bakış açısıyla film eleştirmenliğine soyundu. Tyson, bu kez hedef tahtasına Frozen yani Karlar Ülkesi’ni oturttu.

2013 yılında ilki, 2019 yılındaysa ikincisi vizyona giren Karlar Ülkesi’ne yönelik eleştirilerde bulunan Neil deGrasse Tyson, hedefine ilk olarak filmin başkarakteri Elsa’yı aldı.

'Gözleri fazla büyük'

"Hiç kimse sormadı ancak Karlar Ülkesi’ndeki Elsa’nın insan boyutlarında kafası varsa at boyutlarında gözleri var. Kafatasında normalden 4 kat fazla yer kaplıyor. Sadece söylüyorum."

Ünlü bilim insanının Karlar Ülkesi hakkındaki diğer iki gözlemiyse suda yüzen buz küpleri ve kuzey ışıkları hakkındaydı ancak Tyson’ın asıl öne çıkan ve dikkat çeken eleştirileri Elsa’nın gözleri hakkında söyledikleri oldu.

Tabii bir bilim insanı olan Tyson’ın bu gözlemi, oldukça ilginç ve hayranları için oldukça ilgi çekici ancak bunun bir çizgi film olduğunu, filmin içerisinde konuşan bir kardan adam, taş benzeri canlılar, ellerinden buz çıkaran bir kraliçe olduğunu da düşünürsek filmin bilimsel açıdan doğru bir perspektifte durmak gibi bir niyeti olmadığını söyleyebiliriz.

Yine de Karlar Ülkesi’nden Elsa ve Anna’nın, Tangled’den Rapunzel’in ve diğer birçok animasyon filmindeki karakterlerin gözlerinin büyük olmasının bir sebebi var. Filmin animasyon yöneticisi Lino DiSalvo, 2013 yılında verdiği bir röportajda dişi animasyon karakterlerinin çok zor olduğunu çünkü karakterlerin, yaşadığı tüm duygular sırasında şirin gözükmesi gerektiğini söyledi.

Tyson, bilimsel bakış açısıyla yaklaştığı ve oldukça eğlenceli olduğunu söyleyebileceğimiz film eleştirilerine de burada son verecek gibi durmuyor. Tyson, resmi Twitter hesabından yaptığı bir ankette katılımcıların %86’sının kendisinin bilimsel film eleştirilerine devam etmesi gerektiği sonucunun çıktığını söyledi.