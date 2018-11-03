Nesli Tükenen Dinozorlar Ne ile Besleniyorlardı?

Eski çağlarda yaşamış ve o zamanki dünyaya hükmetmiş olan dinozorlar oldukça garip canlılardı.

Tyrannosaurus rex, Triceratops ve Edmontosaurus gibi etobur dinozorlar, sahip oldukları güçlü ısırıklarla kendi türlerine bile korku salıyorlardı. Peki etoburlar dışında, 700 milyon yıl önce yaşayan dinozorlar başka nelerle besleniyorlardı? Şöyle diyelim ki; sadece et değil, salata ile beslenen dinozorlar bile mevcuttu.

Kanada Doğa Müzesi'nde paleontolog olan Jordan Mallon'a göre; dinozorlarının çok büyük çoğunluğunun et yerine otla beslendiği bu nedenle de otobur canlılar olduğunu söylüyor. O dönem içerisindeki herhangi bir ekosistemde etoburlardan çok daha fazla otobur bulunduğunu belirten Mallon, yaptığı kazılar sırasındaki fosil bulgularının her 7'sinden sadece birinin etobur, diğer 6'sının otobur olduğunu belirtti.

Şaşırtıcı bir şekilde dinozorların cüssesi büyüdükçe otobur olma ihtimallerinin de arttığını keşfeden paleontolog Jordan Mallon; dünyanın en büyük dinozorlarından uzun boyunlu Sauropod, yalancı sagu palmiyesi, eğrelti otları ve mabet ağacı gibi eski bitkilerle besleniyorlardı.

İlginç bir bilgi ki; bazı dinozorlar, midelerinde sindirime yardımcı olması amacıyla bilerek taşları da yutuyorlardı. Jordan Mallon'un söyledikleri etobur dinozorların çok da az olduğunu göstermiyor zirâ Spinosaurus, Majungasaurus, Allosaurus, Mapusaurus ve Giganotosaurus gibi tarihte önemli yer edinmiş yırtıcıların diğer dinozorlar ile birlikte ziyafet çektiği bilinmekte.