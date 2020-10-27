Netflix ve Ubisoft, geleceği bir süredir konuşulan Assassin's Creed dizisini duyurdu ve kısa bir tanıtım videosu yayınladı. Dizinin Ezio üçlemesini konu alması bekleniyor.

Dünyanın en büyük çevrimiçi film ve dizi yayın servislerinden Netflix, Ubisoft’un belki de en popüler oyun serisi olan Assassin's Creed’in bir uyarlama yapımla Netflix Orijinal kütüphanesinde yerini alacağını resmen duyurdu.

Castlevania, Cuphead, iki Resident Evil yapımı ve The Witcher ile oyun uyarlamalara verdiği önemi daha önceden zaten göstermiş olan Netflix, Assassin's Creed yapımı hakkında detaylı bilgiler paylaşmamış olsa da yayınladığı kısa tanıtım videosuyla duyuruyu resmen gerçekleştirmiş oldu.

Netflix'in Assassin's Creed dizisi için yayınladığı tanıtım videosu

Assassin's Creed oldukça uzun bir oyun serisi olduğu ve farklı zamanları konu edindiği için yapımın hangi Assassin's Creed oyununu ya da dönemini referans alacağını şu an için kestirmek zor ancak tanıtım videosunda yer alan görselleri, Ezio üçlemesinin referans alınacağı ihtimalini güçlendiriyor.

2009'da Assassin's Creed 2 ile başlayan üçleme, 2010’da yayınlanan Assassin's Creed: Brotherhood ve 2011’de yayınlanan Assassin's Creed: Revelations ile devam etmişti. Videoda yer alan sesler ise direkt olarak Jesper Kyd’nin Assassin’s Creed 2’deki resmi müziklerinden Ezio’s Family’i işaret ediyor.

Ubisoft Film & Television'dan Jason Altman, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Netflix ile bir Assassin's Creed dizisi geliştirecek olmaktan heyecan duyuyoruz ve Assassin's Creed evreninde bir sonraki destanı yazmayı dört gözle bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Netflix Orijinal Dizileri Başkan Yardımcısı Peter Friedlander ise, “Ubisoft ile ortak olmaktan ve Assassin's Creed'in çok sevilen zengin, çok katmanlı hikayesini (dizi olarak) hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz.” ifadeleriyle epic serinin Netflix’e gelecek olmasından duyduğu mutluluğu aktardı.