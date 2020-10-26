Netflix ile ilgili yeni açıklamalarda bulunan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, platform ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve Netflix'in uyarılarını dikkate aldığını ifade etti.

Netflix ve RTÜK’e gelen eleştiriler ile ilgili açıklamalarda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, herkesin sandığının aksine Netflix ile iyi ilişkiler içinde olduklarını ve Netflix’in uyarılarını dikkate aldığını belirtti.

“Hangi alanda yayıncılarımızın lehine bir düzenleme eksikliği varsa hemen talimat verilmiş ve gereğinin yapılması sağlanmıştır.” ifadelerini kullanan RTÜK Başkanı, Netflix ile görüşmeleri hakkında ise şu şekilde konuştu:

Netflix'ten yetişkin içeriklerine PIN kodu istedik, yerine getirdiler. Dünyada bir ilk

“Müzakereyle kırmızı çizgilerimizi anlatıyoruz. Onlar da çoğunu kabul ediyor. Netflix son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldı. Örneğin yetişkin içeriklerine PIN kodu istedik, yerine getirdiler. Dünyada bir ilk. Bunları görmek lazım. Haklı taleplerimizi kabul etmediklerinde elimizdeki yaptırım gücünü devreye sokuyoruz.

Bilinen adıyla 'Minnoşlar' yayını hakkındaki kararımız... Aldığımız kararla film Türkiye kataloğundan çıkarıldı. Yine 'sansürcü' ilan edildik ama dünyada bu filme tepkiler çığ gibi. Yapım Amerika'da dava edildi. Biz sorumluluğumuzun gereğini yaparak dünyadaki emsallerimizin önünde karar alabildik. Başka Üst Kurullar bunu yapamadı, kulaklarını tıkadılar. Gelişmeler gösterdi ki RTÜK doğrusunu yaptı ve arkasında durmaya devam ediyoruz.”

Netflix, Türkiye'den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemez

Netflix’e karşı bir sansür değil uyarı politikası izlediklerini ifade eden Ebubekir Şahin, Netflix ile diyalogları hakkında ise ”Netflix ile ilişkilerimiz iyi. Son dönemde bütün uyarılarımızı dikkate aldılar. Nihayetinde ticari bir kuruluş. Türkiye'den kar ederken, regülasyon kurumuyla kötü olmak istemezler. Bizim onlardan milli ve manevi değerlerimize saygı ya da milli güvenliğe ilişkin taleplerimizin olması doğaldır.

Bir kesim bunu maalesef sansür olarak algılıyor, esefle kınıyorum. Sansür, yayın öncesi denetimdir. Böyle bir denetimimiz yok. Biz, kurallar içinde hareket edin, diye telkinlerde bulunuyoruz. Bundan sonra da her platform için irtibatımız devam edecek. Nasıl ki diğer yayıncılarımızla ikili diyalogları sürdürüyorsak, isteğe bağlı yayıncılık yapan uluslararası platformlarla da görüşmeye devam edeceğiz. En basit tabirle belirtiyorum, kendilerine tavsiyelerimizin, uyarılarımızın olması normaldir.” şeklinde konuştu.