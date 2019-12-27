Netflix, Türk Dizisi Atiye’yi Yayınladı: İşte Tüm Detaylar

Beklenen gün geldi ve Netflix, ikinci orijinal Türk dizisi olan Atiye'yi yayınladı. Beren Saat ve Mehmet Günsür'ün başrol olduğu Atiye, an itibarıyla Netflix üzerinden izlenebiliyor. 8 bölümden oluşan dizi sizleri, 6 saat boyunca ilginç bir hikayeye eşlik ettirecek.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, geleneksel televizyon alışkanlığımızı değiştiren bir platform olmayı başardı. Tüketiciler, Netflix sayesinde dizi ve filmlere yeni bir bakış atma imkanı yakaladılar ve bu durum, Netflix'in büyük bir hızla büyümesini sağladı. Türkiye'de de popüler olarak kullanılan platform, 1.5 milyondan fazla aboneyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Netflix, Türkiye'de gördüğü ilginin farkında ve bu bağlamda bazı çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz dönemlerde "Hakan: Muhafız" isimli ilk Türk dizisini yayınlayan Netflix, bir süredir ikinci Türk dizisi Atiye ile ilgili çalışmalarını sürdürüyordu. Hem Türkiye hem de dünyada büyük bir ses getiren Atiye, bugün itibarıyla Netflix'teki yerini aldı ve Netflix aboneleri, an itibarıyla Atiye'yi izleyebiliyorlar.

Dizinin konusunu, adından da anlaşılabileceği üzere Atiye ismindeki bir kadın oluşturuyor. Beren Saat tarafından canlandırılan Atiye, geçimini çizdiği resimlerden çıkaran bir ressam. Fazlasıyla klasik bir hayatı olan Atiye, bir şekilde Göbeklitepe'de yapılan arkeolojik kazılara dahil oluyor ve bu kazı, onun hayatını değiştiriyor. Çünkü Atiye, Göbeklitepe'de kendisinin bile o güne dek bilmediği geçmişiyle ilgili bazı sırları buluyor.

Atiye'nin hayatının değişmesine neden olan kişi ise Göbeklitepe'deki kazı çalışmalarını yürüten Arkeolog Erhan'ın ta kendisi. Mehmet Günsür tarafından canlandırılan Erhan, dizi boyunca hem Atiye hem de kendi ailesini ilgilendiren sırları açığa çıkarmak için elinden geleni yapacak.

Atiye kaç bölüm olacak?

Netflix'in uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı ikinci orijinal Türk dizisi Atiye, 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla Netflix kullanıcılarının karşısına çıktı. Dizinin ikinci sezonuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip değiliz ancak ekip, diziyi sadece bir sezonla da noktalayabilir gibi görünüyor. Görünen o ki Netflix aboneleri, Atiye'yi bir solukta bitirebilecekler.

Atiye'nin bölümleri kaç dakika?

Netflix, aboneleri için hazırladığı dizilerde genelde belirli bir yaklaşım sergiliyor. Aslına bakacak olursak Atiye'de de bu yaklaşımın sergilendiğini açıkça görebiliyoruz. Çünkü Atiye'nin tüm bölümleri, birbirine yakın sürelerle hazırlanmış. Her bölümü ortalama 45 dakika uzunluğunda olan Atiye'nin, sadece son bölümü 55 dakika uzunluğunda. Böylelikle kullanıcılar, yaklaşık 6 saat boyunca Atiye'nin hikayesine eşlik edebilecekler.

Hem Türkiye'nin hem de özellikle Beren Saat'in dünya genelindeki hayranları tarafından uzunca bir süredir beklenen Atiye, artık Netflix'te. Eğer Atiye'nin Netflix sayfasına erişmek isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.