Netflix'in kurucularından olan ve bir süredir eş CEO'luk görevi yapan Reed Hastings, görevden ayrıldığını açıkladı. Boşalan koltuğa, Netflix'in COO'su getirildi.

Dünyanın en popüler çevrimiçi dizi ve film platformlarından Netflix'in kurucu ortakları arasında yer alan Reed Hastings ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Milyarder iş insanı, bir diğer kurucu ortak Ted Satandos ile birlikte yürüttüğü Netflix'teki eş CEO'luk görevinden resmen ayrıldı. Boşalan koltuğa, şirketin COO'su olan Greg Peters getirildi.

Bizzat Reed Hastings tarafından kaleme alınan bir blog gönderisinde, kararın bir sürpriz olmadığı ifade edildi. Hatta Netflix'teki görev değişimi tartışmaları 2020 yılında başlamıştı ve o dönemler, bu tartışmaların bir parçası olarak Ted Sarandos, eş CEO'luk görevine getirilmişti. Sarandos, görevinin bundan sonraki bölümünü Greg Peters ile birlikte sürdürecek.

Reed Hastings CEO'luğu bırakmış olsa da Netflix için çalışmaya devam edecek

Reed Hastings, bundan sonraki süreçte de Netflix'in bir parçası olmaya devam edecek. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak olan iş insanı, Netflix CEO'larına yardımcı olmaya devam edeceğini, yönetim kurulu ile CEO'lar arasında köprü görevi göreceğini ifade etti. Hastings, hayır işleri ile de uğraşacağını ifade ediyor.

Bu arada; Reed Hastings'in CEO'luk görevini bırakması ile büyük bir gelir kaybı yaşayacağını belirtelim. Geçtiğimiz yıl verilerine göre 34.7 milyon dolar kazanan Hastings, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde 500 bin dolar net maaş, 2.5 milyon dolarlık da hisse senedi kazanacak.