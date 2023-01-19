SmithGeiger tarafından yapılan anket, çevrimiçi içerik platformlarının reklamlı paketlerinin pek de iyi bir başlangıç yapmadığına işaret etti.

Son aylarda büyük kayıplar yaşayan Netflix, geçtiğimiz ay seçili ülkelerde daha uygun fiyat etiketine sahip reklamlı abonelik paketini kullanıma sunmuştu. Aynı şekilde benzer bir paketi Disney+, HBO Max, Hulu, Paramount+ ve Discovery+ platformlarında da görmüştük.

Fakat yeni verilere göre platformların bu girişimi, toplumda pek de istenilen popülerliği yakalayamadı. SmithGeiger tarafından yapılan anket, kullanıcıların sadece çok küçük bir kısmının reklamlı aboneliğe geçmeyi düşündüğünü ortaya koydu.

İçerik platformlarında reklamlı aboneliğe geçiş yapmak isteyen mevcut kullanıcıların oranı:

Netflix: %5,0 (1.539 katılımcı arasından)

%5,0 (1.539 katılımcı arasından) Disney+: %6,0 (1.142 katılımcı arasından)

%6,0 (1.142 katılımcı arasından) HBO Max: %5,1 (884 katılımcı arasından)

%5,1 (884 katılımcı arasından) Hulu: %4,7 (1.175 katılımcı arasından)

%4,7 (1.175 katılımcı arasından) Paramount+: %4,0 (767 katılımcı arasından)

%4,0 (767 katılımcı arasından) Discovery+: %8,5 (459 katılımcı arasından)

Bu verileri göz önüne aldığımızda, yalnızca %5,55'lik kitlenin reklamlı paket düşündüğünü görüyoruz.

İlginç bir veri de var: Reklamlı aboneliğe geçiş yapmak isteyenlerin ortalama geliri daha yüksek!

Yapılan anket, ortaya çok ilginç bir sonucu da çıkardı. "Önümüzdeki ay ücretli bir akış aboneliğini daha ucuz ve reklamlı pakete düşürmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna verilen cevaplar gelir gruplarına bölündüğünde, 'Evet' diyenlerin oranı şu şekildeydi:

Yıllık geliri 50 bin dolar altında olanlar: %11

Yıllık geliri 50 - 100 bin dolar arasında olanlar: %13

Yıllık geliri 100 bin dolar ve üzeri olanlar: %19

Hiç aboneliği olmayanlar da reklamlı paketlere pek olumlu bakmıyor:

Yalnızca Disney+ özelinde sorulan "Disney+'ın reklamlı yeni paketine abone olma olasılığınız nedir?" sorusuna verilen sorular da şu şekildeydi:

Neredeyse hiç olası değil: %42

Olası değil: %15

Emin değilim: %23

Olası: %12

Fazlasıyla olası: %7

Netflix ise başlangıçtan memnundu:

Geçtiğimiz aylarda yalnızca Netflix'i kapsayan benzer bir haber daha ortaya çıkmıştı. Netflix için 100 kullanıcıdan yalnızca 9'unun reklamlı aboneliği düşündüğü paylaşılmıştı.

Bu haber üzerine The Wall Street Journal’a konuşan bir Netflix sözcüsü, yorumların aksine başlangıçtan memnun olduklarını belirterek paketin sadece ilk günlerinde bulunduğunu hatırlatmıştı.