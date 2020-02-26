Hollywood ve Netflix Yapımlarının Vazgeçilmez İsmi

Hollywood ve Netflix gibi yapımların arkasında, devasa çalışmalar yürüten ekipler bulunuyor. Diyarbakırlı bir tasarımcı olan Hüseyin Sağtan da pek çoğumuzun izlediği yapımlara hayat veren isimlerden bir tanesi. Sağtan tarafından hazırlanan tasarımlar, dünyaca ünlü pek çok yapımda kullanılıyor.

Dizi ve filmleri izleyip bitirmek fazlasıyla kolay. Ancak bu yapımların arka planında devasa çalışmalar yapılıyor. Yapımcı şirketler, üzerinde çalıştıkları projelerin mükemmel olması için kafa patlatıyor, tüm sınırları zorluyorlar.

Şimdiyse sizlere, Diyarbakırlı bir tasarımcı olan Hüseyin Sağtan'dan bahsedeceğiz. Sağtan, Netflix ve Hollywood yapımlarının arka planında bulunan çok özel isimlerden bir tanesi.

Sağtan, yıllarını tasarımcılığa adamış olan bir isim. Dünyaya açılma serüveni yıllar önce vizyona giren ve hala unutulmaz eserler arasında bulunan Truva ile başlayan Sağtan, sonrasında onlarca proje için çalışmış. Boleyn Kızları, Eragon, VI. Henry ve Hobbit gibi yabancı yapımlara kendi tasarımlarını veren Sağtan; Muhteşem Yüzyıl, Kösem Sultan, Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi yerli projelere de tasarımlar sunuyor.

Sanatçı, dönem filmi çekmek isteyen film yapımcılarının önce kendilerine geldiğini ifade ediyor. Söz konusu yapımla ilgili bilgi aldıktan sonra harekete geçtiğini belirten Sağtan, belirtilen dönemlerde takı ve kılıç gibi ürünlerin ne şekilde olduğu hakkında araştırmaya başladığını, ardından da tasarımlarını hazırladığını ifade ediyor.

Sağtan'ın el yeteneği, ilkokul öğretmeni tarafından keşfedilmiş. Çizdiği resimlerin duvarlara asıldığını ifade eden Sağtan, zaman zaman çamurdan objeler, telden arabalar ve ahşap boyamalar yaptığını, öğretmeninin de bunlara özen gösterdiğini söylüyor. Takı işine başlarken de en iyisini yapmak ve dünyaca ünlü bir tasarımcı olmak hedefinin olduğunu söyleyen Sağtan, amacına ulaştığını ve sektörde başarılı olduğunu ifade ediyor.

Diyarbakırlı tasarımcı, okul hayatını ilköğretimi tamamlamadan bırakmış. Ancak kendini eğitmekten hiçbir zaman vazgeçmediğini söyleyen Sağtan, tarihsel kitapları okumayı sevdiğini aktarıyor. Geride bıraktığımız 10 yıl boyunca her hafta bit pazarına gittiğini ifade eden tasarımcı, orada bulduğu eski malzemeleri alarak yeniden tasarladığını ve tasarımlarının kendisini beslediğini söylüyor.

Hüseyin Sağtan'ın etkileyici yanlarından bir tanesi de tasarımlarını eliyle yapıyor oluşu. Öyle ki Sağtan, hiçbir siparişini otomatik cihazlar kullanarak yapmıyormuş. Gümüş ve bronz gibi metallar kullanarak tasarımlarını şekillendirdiğini ifade eden tasarımcı, yarı değerli taşlarla da tasarımlarını süslediğini ve tüm bunları eliyle yaptığını vurguluyor.

Herkes için önemli bir tavsiyesi bulunan Sağtan, geçmişe ve 'eski olana' değer verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Geçmişi olmayanın geleceğini bilemeyeceğini ifade eden Sağtan, insanların öncelikle kim olduklarını ve nereden geldiklerini öğrenmesi gerektiğini belirtiyor.