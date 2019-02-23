Netflix'in Türkiye'de Gerçekleştirmesi Muhtemel 5 Proje

Türkiye pazarına agresif hamlelerle giren Netflix, yeni dönemde izleyicileri sevindirecek Türk yapımı dizi veya filmlerle karşımızda olabilir.

Türkiye’deki stratejisini agresif hamlelerle sürdüren Netflix, geçtiğimiz günlerde Organize İşler 2: Sazan Sarmalı'nı satın alarak Türk sinemasında deprem etkisi yaratmıştı. Hakan: Muhafız ile yakaladığı başarıyı devam ettirmeyi hedefleyen Netflix'in Türkiye'de gerçekleştirmesi muhtemel 5 farklı projeye göz atıyoruz.

Ottoman Rising

Hakan: Muhafız ile Osmanlı Devleti'nin otantik havasına hafiften bir seyirten Netflix, muhtemelen ülkemizde de çok tutan bu konsepti yeni yapımında kullanacak. Osmanlı'nın yükseliş dönemini izleyeceğimiz filmde Fatih Sultan Mehmet'i Cem Yiğit Üzümoğlu canlandıracak. Dizinin ekim ayında platforma gelmesi bekleniyor.

Beren Saat'li Yeni Dizi

Bu proje artık sır değil. Netflix zaten projeyi resmi hesabı aracılığı ile de duyurmuştu. Dizinin yapımcılığını O3 Medya üstlenecek. Senarist koltuğunda ise Elveda Ruemli ve Aşk Tesadüfleri Sever dizilerinin de yazarlığını yapan Nuran Evren Şit oturacak.

Netflix ve Ay Yapım'ın Ortak Dizisi

Türkiye'nin en prestijli yapım şirketlerinden AY Yapım'ın Netflix ile bir dizi üzerine anlaştığı konuşuluyor. Henüz dizinin detayları belli değil ancak dizinin senaristliğini 1 Erkek 1 Kadın, Kiralık Aşk ve Ufak Tefek Cinayetler gibi yapımlardan bildiğimiz Meriç Acemi'nin yazması bekleniyor.

Kenan İmirzalıoğlu’nun Başrolünde Olacağı Dizi

Bir süredir hem dizi hem de sinema sektöründen uzak kalan Kenan İmirzalıoğlu, yeni dönemde aksiyon türünde bir diziyle karşımıza çıkabilir. Dizinin başrolünde Cansu Dere'nin de olması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Netflix İmzalı İlk Türk Filmi

Son olarak Netflix'in Türk yapımı bir filmi sadece platforma özgü olacak şekilde finanse edeceği konuşuluyor. Bu filmin başrolünde ise Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'u görebiliriz.