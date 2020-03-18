Netflix Nedir? Televizyondan Netflix Nasıl İzlenir?

Netflix, en çok tercih edilen çevrimiçi dizi ve film izleme platformlarından birisi. Türkiye'de de bir hayli popüler olan Netflix nedir, nasıl kullanılır, televizyondan Netflix nasıl izlenir gibi soruların cevaplarını derledik.

Yüzlerce dizi ve film seçeneğiyle gittikçe popüler olan Netflix, çektiği yerel yapımlarla Türk izleyicilerinin de yoğun ilgisini görmekte. Çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, sunmuş olduğu farklı kategorilerdeki dizi ve filmler sayesinde 7’den 70’e herkese hitap ediyor.

Sürekli gelişen teknoloji sayesinde Netflix’i sadece bilgisayar ya da telefonlarımızda değil, aynı zamanda televizyonlarımızda da izleyebiliyoruz. Televizyondan izlenebiliyor oluşu, Netflix’i televizyon kanallarının yerine tercih edilebilecek bir seçenek haline getiriyor. Peki son zamanlarda çok fazla tercih edilmeye başlanan bu Netflix nedir? Sizin için Netflix'e nasıl üye olunur, Netflix ücretleri ve içerikleri nelerdir gibi soruların yanıtlarını verdik.

Netflix nedir?

Netflix, her ne kadar 1997’de bir yapım şirketi olarak kurulan, insanların evlerine VCD ve DVD olarak film siparişleri vermelerini sağlayan yerel bir şirketti. İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte söz konusu film ve dizileri abonelik modeliyle internet üzerinden yayınlamaya başladı. Dünya genelindeki popülerliğini ise son 10 yılda kazanan Netflix, belirli bir ücret karşılığında internet üzerinden film veya dizi izleyebileceğiniz bir platform halini aldı. Bünyesinde hem farklı, hem de kendi ürettiği özel yapımları bulunduruyor ve aksiyondan maceraya onlarca kategori altında yüzlerce dizi ve film izleme seçeneği sunuyor.rind

Netflix’e nasıl üye olunur?

Netflix’in resmi web sitesine gidin.

Karşınıza çıkan kutucuğa e-mail adresinizi girerek “Şimdi Deneyin” seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Abone olmak istediğiniz planı seçin,

Kendinize uygun güçlü bir parola belirleyin,

Ödeme yönteminizi belirleyin.

Yukarıda görmüş olduğunuz gibi Netflix’in sizi yönlendirdiği adımları takip ederek Netflix’e üye olmak gayet kolay. Ödeme yönteminizi belirleyip banka ya da kredi kartı bilgilerinizi girdikten sonra artık Netflix kullanmaya hazırsınız demektir. Ne

Netflix nasıl kullanılır?

Netflix, bilgisayarlarda ve telefonlarda kullanıldığı gibi, aynı zamanda Android TV, Apple TV, Google Chromecast’te ve PlayStation, XBOX gibi oyun konsollarında da rahatça kullanılabiliyor. Tek yapmanız gereken, kullanacağınız cihazın internete bağlı olduğundan emin olduktan sonra uygulama marketinden Netflix’i indirmek olacaktır. Eğer uygulama yükleyemiyorsanız, söz konusu cihazlardan Netflix.com adresine bağlanmanız yeterli.

Netflix’in arayüzü neredeyse bütün cihazlarda aynı. Böylece bilgisayardan televizyonunuza geçtiğinizde hiç yabancılık çekmeden Netflix’i kullanmaya devam edebilirsiniz. Netflix, ana sayfasında dizi ve filmleri kategorilere ayrılmış bir şekilde sunuyor. Aşağıda bulunan indirme butonlarına tıklayarak Netflix’in Android, iOS ve APK versiyonlarına ulaşabilirsiniz.

Netflix Android - iPhone (iOS):

Netflix APK indir

Netflix akıllı televizyonda nasıl izlenir?

Televizyonunuzun internete bağlı olduğundan emin olun.

olduğundan emin olun. Akıllı televizyonlarınızda bulunan uygulama marketine gidin.

gidin. Netflix’i arattıktan sonra indirin ve kur seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Çıkan ekrana kendi e-mail adresinizi ve şifrenizi girin.

Yukarıda belirttiğimiz adımları takip ederek Netflix’i kolay bir şekilde televizyonunuza kurabilirsiniz. Kurulum işleminden sonra daha önce de belirttiğimiz gibi sizi daha önce aşina olduğunuz Netflix ana sayfası karşılayacaktır. Televizyonunuzun kumandasını kullanarak filmler ve diziler arasında gezinebilir, istediğiniz bir dizi ya da film varsa klavye ekranını kullanarak aratabilirsiniz.

Netflix ücretleri ne kadar?

Temel üyelik: 17,99 TL/ay - Tek cihaz, SD çözünürlük

Standart HD: 29,99 TL/ay - İki cihaz, HD çözünürlük

Özel Ultra HD: 41,99 TL/ay - 4 cihaz, Full ve Ultra HD çözünürlük

Netflix’in sunduğu bu üç farklı seçenekten ihtiyacınıza ve bütçenize en uygun olanını seçebilirsiniz. Netflix, sizden yıllık kontrat gibi şeyler talep etmiyor, ödemeler aylık olarak gerçekleşiyor ve dilediğiniz zaman üyeliğinizi iptal ettirebiliyorsunuz.

Netflix’in sunmuş olduğu içerikler ülkeden ülkeye değişiyor mu?

Öncellikle, Netflix’in Türkiye’de olduğu kadar diğer ülkelerde de popüler olduğunu unutmamak gerekir. Ülkemizde 2 milyon Netflix kullanıcısı bulunurken bu rakam yurt dışında toplam 165 milyona ulaşıyor. Netflix, ücretleri tüm ülkelerin alım gücüne göre ayarlamak için de çoğu kullanıcının fark etmediği bir yöntemi tercih ediyor. Her ülkede aynı zenginliğe sahip film ve diziler bulunmuyor. Örneğin Türkiye’de yayınlanan içeriklerle Amerika’da yayınlanan içerikler aynı olmuyor.

Platformun içerikleri Türkiye'de daha az ve kısıtlı olduğu için ülkemizde çok daha uygun fiyatlarla erişim sağlayabiliyoruz. 2018'den bu yana Türkiye'de de çeşitli projelere imza atan Netflix'in Türkiye'de çekilmiş Türkçe içerik sayıları da her geçen gün artıyor.