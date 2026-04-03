Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Sinema ve Dizi Haberleri ve İçerikleri

Mart 2026: Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu

Her ay olduğu gibi martta da dijital platformlardaki diziler büyük ilgi gördü. Geçen ay en çok izlenen dizileri sizler için derledik.

Mart 2026: Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Diziler Belli Oldu
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük ilgi görüyor. Yılın üçüncü ayı olan mart da bu konuda dolu dolu geçti. Öyle ki geçen ay boyunca platformlardan birçok farklı dizi kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Peki mart ayında dijital platformlar üzerinden en çok izlenen diziler hangileriydi?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verilere göre Mart 2026'da Türkiye’de en çok izlenen dizilere bakıyoruz. Listenin zirvesinde Netflix dizisi Masumiyet Müzesi yer alıyor. Onu HBO Max'te yayımlanan Prens ve İlk ve Son dizisi takip ediyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen diziler

  1. Masumiyet Müzesi - Netflix
  2. Prens - HBO Max & TV+
  3. İlk ve Son - HBO Max & TV+
  4. From - TV+ & TOD
  5. Game of Thrones - HBO Max & TV+
  6. Invincible - Prime Video
  7. Eşref Rüya - Prime Video & TOD
  8. Jujutsu Kaisen - TOD
  9. House of the Dragon - HBO Max & TV+
  10. Spartacus: House of Ashur
webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com