Anime dünyasının göz bebeği One Piece, yeni bir uyarlama ile geliyor. Üstelik bu uyarlama, Attack on Titan'ın yapımcısı olan WIT Studio tarafından geliyor.

Netflix, interaktif One Piece manga serisinin başarısından sonra yeni bir One Piece uyarlaması üzerinde çalıştıklarını resmî olarak duyurdu. Manga serisinin ses getirmesi ve pek çok izleyici tarafından beğenilmesiyle beraber şirket, kolları sıvadı ve yeni "The One Piece" isimli yapımına başladı.

The One Piece, orijinal manga serisindeki hikâyenin aynısını baz alacak; hem mevcut anime serisi hem de Netflix'te hâlihazırda bulunan yapım ile aynı noktadan başlayacak.

Netflix, bu haberi X hesabından duyurdu

"ONE PIECE mangasının ikonik East Blue destanından başlayan yepyeni bir anime uyarlaması Netflix'e geliyor!

THE ONE PIECE başlıklı anime dizisinin yapımcılığını SPY x FAMILY ve Attack on Titan gibi popüler animelerdeki çalışmalarıyla tanınan ünlü WIT Studio üstlenecek."

Anime serilerinden en çok ses getiren Attack on Titan'ın ve ayrıca Spy x Family'nin yapımcısı olduğu WIT Studio, The One Piece'in yapımını üstlenecek. Manga serisinin canlı aksiyon uyarlaması olarak izleyicilerle buluşacak olan yapım, orijinal yapımdan biraz farklı olacak.

The One Piece, Luffy'nin East Blue'da başından geçen maceralarını daha modern bir çizgide izleyicilere sunacak. Netflix, The One Piece için 25 yılı aşkın süredir izleyicileri büyüleyen anime dizisinden farklı olacağını ve izleyicilere yeni bir deneyim sunacağını belirtti.

Peki WIT Studio'nun bu yapımu üstlenmesi ne anlama geliyor?

Japonya merkezli WIT Studio, özellikle Attack on Titan animesinin yapımını üstlenmesiyle biliniyor. Shingeki no Kyojin ve Pokemon gibi yapımlara ev sahipliği yapan WIT Studio, bu duyurudan sonra hayranlarının epey dikkatini çekmiş durumda.

Netflix, her ne kadar yaptığı duyuru ile One Piece hayranlarını heyecanlandırsa da, herkesin ağzına bir parmak bal çalıp yapımın çıkış tarihi hakkında net bir bilgi vermedi. Ancak bu haber bile, One Piece hayranlarını sevindirmeye yeter.