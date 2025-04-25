Netflix, sesli betimlemeleri içermeyen yalnızca diyaloglardan oluşan yeni bir altyazı formatını kullanıma sundu.

Netflix, altyazılarla ilgili uzun süredir tartışma yaratan bir konuya sonunda el attı. Platform bazı kullanıcılar için kafa karıştırıcı olabilen ses efektli altyazı formatına alternatif olarak yalnızca konuşmaları içeren yeni bir altyazı seçeneğini kullanıma sunuyor.

Artık ekranda sürekli [müzik yükselir], [kapı çalınır] gibi ses betimlemeleri görmek istemeyenler için sadece diyalogları içeren yeni bir altyazı seçeneği geliyor.

Ses betimlemelerini görmekten sıkılanlar için daha sade bir deneyim

Yeni altyazı formatı, ilk olarak You dizisinin beşinci sezonunda uygulanacak. Yeni seçenek yalnızca karakterlerin konuşmalarını içerecek. Önceki altyazı formatında bilindiği üzere [müzik yükselir] gibi sesli betimlemeler de yer alıyordu. Netflix, bu yeni düzenlemeyle birlikte diyalog dışı içeriklere ihtiyaç duymayan kullanıcılar için daha sade bir altyazı alternatifi sunmayı hedefliyor.

Sadece diyalog içeren altyazılar dil seçenekleri bölümünde "Türkçe" ya da "İngilizce" olarak listelenecek. Mevcut "Türkçe (CC)" ya da "İngilizce (CC)" seçenekleri ise ses efektlerini içeren klasik altyazı formatı olarak kalmaya devam edecek. Netflix, bu altyazı formatının ilerleyen dönemde tüm orijinal içeriklerde ve desteklenen tüm dillerde kullanılabilir olacağını açıkladı.