Sitcom türünün efsaneleri arasında yer alan ve hem yayın hayatı boyunca hem de sonrasında popülaritesinden hiçbir şey kaybetmeden izlenmeye devam eden kült dizi Friends, yeniden Netflix'e geliyor.

Friends, ilk bölümünün yayınlandığı 22 Eylül 1994 tarihinden bugüne sürekli büyüyen kitlesiyle yıllar boyu adından en çok söz ettiren yapımlar arasında yer aldı. Her biri ikonikleşmiş, yakın arkadaş olan altı karakterin hikayesini izlediğimiz Friends, 10 sezon boyunca ekranlarda kaldı ve her biri birbirinden eğlenceli toplamda 235 bölüm ile izleyicileriyle buluştu.

Son yıllarda sık sık yayın haklarını satın alan şirketlerin değişmesiyle farklı platformlarda izleme imkanı bulduğumuz dizi, son olarak HBO Max'te izleyicileri ile buluşmuştu. Ayrıca korsan online dizi yayını yapan sitelerde de yıllardır en popülaritesini kimselere kaptırmayan Friends ile ilgili Netflix'ten güzel bir haber geldi. Serinin takipçileri, artık tüm bölümlere Netflix üzerinden ulaşabilecekler.

Şaka değil: Friends 1 Nisan'da yeniden Netflix'te

Netflix Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan bir paylaşım ile duyurulan habere göre Friends, 1 Nisan itibariyle tüm bölümleriyle Netflix'te yerini alacak. Bu haber, diziyi daha önce izlememiş olanlar, onuncu kez yeniden izlemek isteyenler ya da elinde 'efsane Friends bölümleri' listesiyle hazır olda bekleyenler için oldukça güzel bir haber.

Friends özel bölümü de yolda:

Friends son yıllarda yeni bir özel bölümün geleceği yönündeki söylentilerle de gündemimizde bolca yer tutmuştu. Önce bir şehir efsanesi gibi yayılan, ardından da HBO Max'ten gelen haberle müjdelenerek resmiyet kazanan bu haber sonrası heyecanlı bekleyişi pandemi bölmüş, dizinin bu yeni özel bölümünün çekimleri ertelenmişti.

Eski bölümleriyle Netflix'te izleyebileceğimiz efsane serinin yeni özel bölümü ise HBO Max'te yayınlanacak. Son olarak geçtiğimiz kasım ayında serinin favori karakterlerinden Chandler rolüyle tanıdığımız Matthew Perry'nin yaptığı bir paylaşım ile çekimlere Mart ayında devam edileceği söylenmişti ancak henüz bu konuda yeni bir gelişme yok.