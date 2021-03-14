Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve defalarca sahnelenen Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?, yeni kadrosuyla Netflix yapımı bir film olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Filmin ilk tanıtım fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı.

Netflix, özellikle yaklaşık son üç senedir yerli yapımlarıyla sık sık karşımıza çıkmaya başladı. 2021 senesi için de pek çok yeni yerli yapım projesi bulunan platformdan, merakla beklenen Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? için ilk tanıtım fragmanı geldi.

Yılmaz Erdoğan'ın yazıp yönettiği ve sahnelendiği yıllar boyunca büyük bir izleyici kitlesine ulaşan Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü? değişen oyuncu kadrosuyla bir Netflix filmi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Çekimlerine geçtiğimiz yaz sonunda başlanan film, 1948 yılında İstanbul’da üstün zekalı bir çocuk olarak dünyaya gelen Gülseren’in hikayesini anlatırken bir yandan da dönemin toplumsal yapısını gözler önüne seriyor.

Film, 9 Nisan'da yayında:

İlk kez sahnelendiği 1998 yılından itibaren tam 4 sene boyunca kapalı gişe oynayan ve tüm izleyicilerinden ve eleştirmenlerden tam not alan bu başarılı hikayenin kadrosunda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Zerrin Sümer ve Sinan Bengier gibi usta oyuncular yer alıyordu. Netflix'te izleyeceğimiz filmde ise kadro değişmiş durumda. Filmde Gülseren karakterini Ecem Erkek canlandıracak. Yılmaz Erdoğan'ın sahnede hayat verdiği muhabir rolünde ise filmde Atakan Çelik yer alacak.

Yılmaz Erdoğan da filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor ancak yönetmen koltuğunu bu kez Andaç Haznedaroğlu'na emanet etmiş durumda. Yapım, 9 Nisan'da platformdaki yerini alacak. Film öncesi yayınlanan ilk tanıtım fragmanı ise kısaca oyunculara göz atmamıza olanak sağlıyor.

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?'nün ilk tanıtım fragmanı: