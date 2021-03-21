Netflix'te geçtiğimiz hafta yayınlanan, başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı ve aynı zamanda yaratıcı yapımcılığını üstlendiği Kağıttan Hayatlar filminin senaryosundaki bazı detayların ve filmdeki pek çok sahnenin "çalıntı" derecesinde esinlenilmiş olduğu iddia edildi.

Netflix'te 12 Mart günü başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Emir Ali Doğrul'u izlediğimiz yeni bir yerli yapım yayınlandı; Kağıttan Hayatlar. Filmde geçimini kağıt toplayarak sağlayan Mehmet, Ali isimli, terk edilmiş bir çocuk ile tanışır ve onu himayesi altına alarak annesini aramasına yardım eder. Ancak Mehmet'in sağlığı yerinde değildir ve aynı zamanda Ali'nin hikayesi, onu kendi hikayesiyle de yüzleşmek zorunda bırakır.

Dram türünde karşımıza çıkan yapım, yayınlandığı tarihten itibaren Netflix'de Türkiye'de en popüler yapımlar arasında yer almayı başardı ve izleyen kesimlerden de olumlu dönüşler alıyordu. Ancak bugün film ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Hürriyet'ten Orkun Ün tarafından kaleme alınan köşe yazısında, filmin pek çok sahnesinin Ulusoy'un yakın arkadaşı olan Umut Evirgen'in bir filminden 'araklandığı' ifade edildi.

Mekanlardan benzer temada sahnelere kadar pek çok 'ortaklık' var:

Orkun Ün'ün ifadelerine göre Kağıttan Hayatlar, Umut Evirgen'in yazıp yönettiği 2020 yapımı bir film olan 'Ben Bir Denizim' ile büyük benzerlikler gösteriyor. Başrolünde Gürberk Polat ve Serkan Keskin'in yer aldığı yapımda geçimini kağıt toplayarak sağlayan Deniz'in hikayesi anlatılırken Kağıttan Hayatlar'da da kağıt toplayıcılığı yapan karakterimiz Mehmet yer alıyor.

Bu temel benzerliğin yanında Kağıttan Hayatlar'ın ana mekanlarından biri olan ve filmde bolca görülen deponun Ben Bir Denizim filminde de sık sık yer aldığı görülüyor. Aynı zamanda filmlerin ikisinde de yer alan kağıt arabaları ile yarış sahnesi gibi benzer sahneler de gözden kaçmamış durumda. Konuyu köşesinde gündeme getiren Orkun Ün, esasen çok yakın iki arkadaş olan Ulusoy ve Evirgen'in arasının bu durum sebebiyle bozulduğunu da iddia ediyor.

Asıl olay ne?

Ben Bir Denizim filminin senaryosu aslında Kağıttan Hayatlar filminden farklı. Orada babasıyla birlikte kağıt toplayarak geçinen 20'li yaşlarında bir gencin bir kadına aşık olması sonrası yaşadıklarını izliyoruz kabaca. Ancak tabii ki temelde konu ne kadar farklı olursa olsun, bahsi geçen ortak sahneler, dekorlar ve konseptler, Ulusoy'un yaratıcı yapımcılığını üstlendiği bu filmde, arkadaşının filminden 'biraz fazla' etkilendiği anlamına gelmiş olabilir.

Ben Bir Denizim, 2020 yapımı bir film ancak festival filmi olarak yayınlanmış ve izleyici kitlesini de haliyle bir Netflix filmi kadar genişletememiş. İstanbul Film Festivali'nde de izleyicisi ile buluşan yapımın senaryosu ve yönetmenliği de Umut Evirgen'e ait.