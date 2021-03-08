Netflix, Türkiye'deki Güncel Abone Sayısını Açıkladı

Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, dijital yayın platformunun güncel abone sayısını paylaştı. Buna göre Netflix, Türkiye'de 3,5 milyon aboneye sahip.

İstanbul’da düzenlenen Dijital Dünya Çalıştayı'nın "Yeni İletişim Teknolojileri-Yeni Tür Yayıncılık ve Türkiye’nin Tanıtımına Katkısı” oturumunda söz alan Netflix Kamu Politikaları Direktörü Pelin Mavili, hem Netflix’in Türkiye’deki hizmet durumu hem de Netflix kütüphanesindeki Türk yapımları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sözlerine, Netflix olarak Türkiye’de RTÜK lisansı ile isteğe bağlı yayın hizmeti verdiklerini söyleyerek başlayan Mavili, bugün itibarıyla Türkiye’de 3,5 milyon Netflix abonesi olduğunu ifade etti. Ülkenin birer temsilcisi, büyükelçisi gibi bir görev hissiyatıyla çalıştıklarını ifade eden Mavili, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Yurt dışındaki Netflix abonelerinin Türkiye’ye merak ve ilgilerinin 2 kat arttığını gördük"

“Türkiye’nin tanıtılması için kuvvetli bir fırsat var. Üreteceğimiz Türkçe içerikli dizilerimizde de fırsat var. Bununla alakalı 8 ülkede 8 bin Netflix üyesi üzerinden yaptırdığımız bir araştırmada Türkçe içerik izleyenlerin Türkiye’ye karşı nasıl hissettiklerini merak ettik.

Türkiye’ye merak ve ilgilerinin 2 kat arttığını gördük. Türk ürünlerini almak istemelerinin, Türkçe öğrenme istemelerinin arttığını gördük. Türkçe içerik izlemekteki etkinin COVID-19 sonrasında turizm sektörüne yansıyacağını düşünüyoruz. Bu endüstrinin ekonomimize yapacağı çok büyük katkılar var.”

Yurt dışında, Netflix kütüphanesinde bulunan Türk yapımı içerikleri Türkçe izleme yönünde bir eğilim olduğunu belirten Mavili, “Yurt dışında Netflix üzerinden Türkçe şovlar dinleyen bir kısım aile çocuklarını Türkçe kursuna göndermeye başladı. Tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın dilimizin kullanılmasıyla ilgili seferberliğinin başladığı dönemde bu data da çok anlamlı” şeklinde konuştu.