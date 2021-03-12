Netflix, kullanıcıların tepkisini çekmesi muhtemel yeni bir özelliği test etmeye başladı. Bu özellik, bir Netflix hesabının yalnızca hesap sahibi tarafından kullanılmasını amaçlıyor. Kullanıma sunulacağı tarih belli olmayan özellik, kullanıcıların doğrulama yaptırmasını gerektiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki abonelik paketlerine zam yaparak insanların gündemine oturan Netflix, bugün tepki çekmesi muhtemel yeni bir özelliği test etmeye başladı. Şu an için çok kısıtlı bir kullanıcı kitlesiyle test edilen özellik, şifre paylaşımını imkansız hale getirmeyi amaçlıyor gibi görünüyor. Bir Netflix sözcüsünün yaptığı açıklamalara göre kullanıcılar, bundan sonra giriş yaptıkları bir hesabının yetkilisi/sahibi olduğunu onaylamak durumunda kalacaklar.

Netflix'in test etmeye başladığı yeni özellik, kullanıcılara e-postalar aracılığıyla doğrulama yaptırıyor. Bir kullanıcı, girdiği bir hesapta önce bu doğrulamayı yapıyor. Eğer bir kullanıcı, doğrulamayı daha sonra yapmak isterse de rastgele bir zaman zarfında aynı doğrulamayı yeniden gönderen Netflix, böylelikle o kullanıcının hesabın sahibi olup olmadığını anlamayı amaçlıyor. Eğer bu doğrulama yapılamazsa, kullanıcıdan yeni bir hesap açması isteniyor.

Netflix, hesapların yetkisiz kişilerce de kullanıldığının farkında

Netflix hesapları, genelde birkaç kişi tarafından satın alınarak kullanılıyor, böylelikle de maliyetler düşmüş oluyor. Herkesin bildiği bu gerçek, doğal olarak Netflix tarafından da biliniyor. Bugüne kadar sesini çıkarmamış olsa da bu konuda yeni karar aldığı anlaşılan platform, bundan sonra bir hesabın birden çok kişi tarafından kullanılmasına izin vermeyecek gibi görünüyor. Ancak kullanıcı, IP yasaklaması tarzı bir uygulama olmadığı sürece söz konusu doğrulama işlemini de yapabilecektir.

Test edilmekte olan özellik ile ilgili açıklamalarda bulunan sözcü, bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağını açıklamadı. Ancak söz konusu özelliğin test aşamasına gelmiş olması, özelliğin kısa bir süre sonra hayatımıza girebileceğinin bir göstergesi. Netflix'in hesap doğrulama özelliğinin nasıl çalışacağı, ilerleyen dönemlerde daha iyi anlaşılmış olacak.