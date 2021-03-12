Netflix, Resident Evil hayranlarının merakla beklediği Resident Evil: Infinite Darkness adlı animasyon dizisinin konusunu açıkladı. Dahası, Resident Evil 2 Remake'de ana karakterlere hayat veren Nick Apostolides ve Stephanie Panisello'nun animasyon dizisinde de yer alacağını öğrendik.

Dünyanın en popüler çevrimiçi film ve dizi servisi Netflix, popüler korku/gerilim serisi Resident Evil’ın bir anime dizisini yayınlayacağını açıkladığında hem oyun serisinin hem de film serisinin hayranlarını heyecanlandırmaya başlamıştı. Animasyon dizisi için daha önce bir tanıtım videosu yayınlamış olan Netflix, şimdi de bir tanıtım posteri ve birkaç ekran görüntüsü paylaştı.

Netflix tarafından paylaşılan yeni bir tweete göre, Resident Evil serisinin 25. yıldönümünü kutlamak için hayata geçirdiği projede Resident Evil 2 Remake’de Leon Kennedy olan Nick Apostolides ve Claire Redfield olan Stephanie Panisello, karakterlerine geri dönüyorlar.

Nick Apostolides ve Stephanie Panisello, Resident Evil: Infinite Darkness ile seriye geri dönüyorlar

Netflix’in paylaşmış olduğu tanıtım posterine baktığımızda ise Leon Kennedy’yi elinde bir silah, Claire Redfield’ı ise bir fener ile görüyoruz. Alt tarafta ise serinin ikonik zombi benzeri hastalıklı yaratıkları ve Beyaz Saray’a doğru ilerledikleri görülüyor. Netflix, Resident Evil: Infinite Darkness’ın yayın tarihini henüz açıklamamış olsa da artık hikayesi hakkında daha fazla bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebiliriz.

Netflix tarafından paylaşılan bilgilere göre Resident Evil: Infinite Darkness’ta Beyaz Saray’daki gizli Başkanlık dosyalarına erişim sağlandığının anlaşılması üzerine Leon S. Kennedy dahil bir grup federal ajan, olayı araştırmak için Beyaz Saray’a davet ediliyor. Ancak ışıklar aniden söndüğünde Leon ve SWAT ekibi, zombiler ile karşı karşıya kalıyor.

Bu sırada TerraSave personeli Claire Redfield, mültecilere destek sağlarken ziyaret ettiği bir ülkede bir genç tarafından çizilen gizemli bir resim ile karşılaşıyor. Enfekte birini gösteren bu çizimden etkilenen Claire da kendi soruşturmasını başlatıyor ve bir sosyal yardım tesisi inşası talebi için Beyaz Saray’ı ziyaret ederken Leon ile yolları kesişiyor. Leon, Beyaz Saray’da karşılaştıkları zombilerle Claire’ın bulduğu çizim arasında bir bağlantı olabileceğini düşünüyor ve hikaye başlıyor.