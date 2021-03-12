Netflix, Bird Box'ın Spin-off'u Üzerinde Çalışmaya Başladı

Yayınlandığı 2018 yılında senenin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Bird Box'a yeni bir spin-off geliyor. İspanya'da geçecek hikaye ile Bird Box'ın ürkütücü evreninin dünyanın bambaşka bir köşesinde nasıl bir etkisi olduğunu izleyeceğiz.

Bird Box, izleyicinin peşini bir an bile bırakmayan gerilim dolu atmosferiyle son yıllarda adından en çok söz ettiren kıyamet sonrası filmlerinden biri olmuştu. Senaryosu Josh Malerman'in 2014 tarihli aynı isimli romanına dayanan Bird Box, peşlerindeki ne olduğunu bilemediğimiz gizemli bir varlığın gölgesinde, gözleri kapalı bir şekilde güvenli bir yere doğru yolculuğa çıkan bir anne ve çocuklarının hikayesini anlatıyor.

Yayınlandığı dönemde büyük ses getiren ve kısa sürede Netflix'in en çok izlenen yapımları arasındaki yerini alan Bird Box ile ilgili geçtiğimiz yıllarda pek çok devam filmi haberi gelmiş ancak bu haberler resmi kaynaklarca doğrulanmamıştı. Gelen son haberler ise İspanyolca bir spin-off'un yolda olduğu yönünde.

Filmin yapımına 2021'in sonunda başlanacak:

Yapımcılığını 2018 yılında da filmi yapımcılığını üstlenen Dylan Clark ve Chris Morgan'ın yürüteceği Bird Box spin-off'u İspanya'da geçecek ve filmin dili de İspanyolca olacak. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini ise Carriers ve Self/less gibi yapımlardan tanıdığımız Alex Pastor ve David Pastor üstlenecek.

Film hakkında henüz fazla detay bulunmuyor. Tahminler ise Netflix'in bu kıyamet sonrası evrenin sınırlarını genişleterek bir tür sinematik evren inşa edeceği yönünde. Bu sinematik evrenin bir sonraki durağı ise İspanya olacak ancak hikayenin nasıl ilerleyeceğine ya da oyuncu kadrosuna dair henüz bir bilgi paylaşılmış deği. 2021 sonunda çekimlerine başlanacağı bilgisini de göz önünde bulundurursak bu yeni spin-off'u en iyi ihtimalle 2022'nin ortalarında izleyebileceğiz gibi görünüyor.