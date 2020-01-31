World Athletics, cuma günü netleştirdiği yeni kurallarda Nike'ın Vaporfly modeli koşu ayakkabılarının bazı versiyonlarını yarışlarda yasakladı. Ayrıca bazı yarışlarda kullanılacak ayakkabılar için katı sınırlamalar getirildi.

ABD merkezli ünlü spor kıyafetleri markası Nike'ın bazı ayakkabılarının yarışlarda kullanımı için kısıtlamalar getiriliyor. World Athletics sözcüsü tarafından açıklanan yeni kurallara göre artık koşu ayakkabılarının 40 mm'den daha kalın tabana sahip olmaması ve birden fazla sert, gömülü plaka içermemesi gerekiyor.

Yarış hakemlerininse bir şüpheye sahip olması durumunda, yarış sonunda bir sporcunun ayakkabılarının derhal analiz edilmesini talep etme yetkisine sahip olacağını da ekleyelim.

Nike'ın ayakkabıları, sporcuların performansına %25 oranında olumlu katkı sağlıyordu:

Kenyalı uzun mesafe koşucusu Eliud Kipchoge tarafından maratonlarda tercih edilen ve 2019 Londra Maratonu şampiyonu Brigid Kosgei'nin rekor kırarken kullandığı Vaporfly ayakkabılarının, koşu deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmak için kalın ve sıkıştırılmış köpük içinde üçlü karbon plakalar içerdiği açıklandı.

İlk duyurulduğu tarihten beri kullanan kişinin performansına %25’e varan oranda olumlu etki yaptığı söylenerek çeşitli tartışmaların odak noktası hâline gelen model hakkında çıkan bu karar, spor çevreleri tarafında şaşkınlık yaratmışa benzemiyor.

Nike, karar hakkında sessizliğini koruyor:

Yeni kurallar, 30 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere, yarışlarda kullanılacak ayakkabıların yarışlardan en az dört ay önce halka açık şekilde tanıtılması gerektiği maddesini de barındırıyor. World Athletics'in incelemeci ekibinin, bahsi geçen ürünlerin 'performans avantajı sağlayabileceği ve sporun bütünlüğünü tehdit edebileceği endişelerini artırabileceği' sonucuna vararak bu kararları aldığını sözlerine eklediğini de belirtmeden geçmeyelim.

World Athletics’in şimdiki hedefinin ise ayakkabı teknolojisi üzerine gelecekteki araştırmalara rehberlik etmek ve pazarda ortaya çıkan yeni ayakkabıları değerlendirmek için uzman bir çalışma grubu kurmak olduğu da bildirilenler arasında. Nike ise henüz çıkan yeni kararlarla ilgili bir açıklama yapmadan sessizliğini koruyor. Önümüzdeki günlerde şirketin açıklamalarının ne olacağını ve durumu yönetmek adına nasıl bir yol izleneceğini hep birlikte göreceğiz.