Nike, Devasa Bir E-spor Takımına Sponsor Oldu

Dünyanın en büyük spor markalarından Nike, yine dünyanın en iyileri arasında yer alan e-spor takımı T1'ın global sponsoru oldu. Anlaşma, T1'ın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Dünyanın en büyük spor ürünleri markalarından biri olan Nike, günümüzde neredeyse her spor dalı için ürün üretiyor ve pazarlıyor. Peki Nike’ı, e-spor’un bir spor olup olmadığı tartışmaları sürerken herhangi bir e-spor takımına sponsorluk yaparken görecek miydik?

Bu sorunun cevabı, dünyanın en büyük e-spor takımlarından biri ile yaptığı anlaşmayla birlikte verildi. Nike, birçok oyunda derece kazanmış ve dünya şampiyonlukları bulunan T1 e-spor takımı ile anlaşma yaptı. Anlaşma, T1 e-spor takımının sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Nike, T1 e-spor takımına sponsor oldu:

T1, yaptığı paylaşımlarda bundan böyle e-spor takımının global partnerinin Nike olduğunu açıkladı. Partnerliğin odak noktası ise oyuncuları güçlendirmek ve performansı artırmak olarak verildi. İki alanda da dünya devi olan iki isim birleşti ve Nike, T1’ın global partneri oldu.

Daha önce Güney Koreli telekom şirketi SK Telecom’un ismiyle de tanıdığımız T1 e-spor takımı, bugüne kadar birçok oyunda büyük başarılara imza attı. Bu oyunlar arasında Apex Legends, Fortnite, Hearthstone, Dota 2, PUBG, Super Smash Bros ve tabii ki League of Legends da yer aldı.

T1 CEO’su Joe Marsh, yeni partnerliğin e-spor takımını küresel bir marka olmasını sağlayabileceğini söyledi. Nike, T1 ile yalnızca ismini göstermenin yanı sıra e-spor takımı ise özel fiziksel ve mental bazı eğitim programları gerçekleştirecek. Bu, e-spor tarihinde bugüne kadar görmediğimiz bir şey.

Nike ve T1 arasındaki anlaşma, e-sporun giderek ana akım hale dönüşmesinin en büyük kanıtlarından biri. Eğer partnerlik güzel şeylerle sonuçlanırsa e-spor dünyasındaki her şeyde bir değişim görebiliriz. Ayrıca eğer T1 fanıysanız, Nike’ın yeni ürünlerini sabırsızlıkla beklemeye başlayabilirsiniz.

Aslında Nike, e-spor dünyasında adını duyuran ilk spor markası değil. Daha önce Ninja ve Adidas arasında yapılan bir anlaşmaya şahit olmuştuk. Adidas, bu anlaşma kapsamında özel Ninja spor ayakkabıları da üretmişti.