Bugün resmî olarak tanıtılan Nintendo Switch 2 için birçok farklı ülkede resmî olarak deneme fırsatı sağlanacağı açıklandı.

Nintendo Switch 2'ye dair aylardır birçok farklı sızıntıya şahitlik ettik ve bugün nihayet Nintendo resmî YouTube kanalı üzerinden yeni konsolun tanıtımı gerçekleştirildi.

Elbette Nintendo Switch 2'nin tanıtılmasıyla birçok kişinin aklında yeni konsola dair bir dizi soru oluştu. Henüz Nintendo bu soruları yanıtlamamış olsa da gelecekte konsola dair daha fazla detay paylaşacak ancak aynı zamanda konsolu satın almadan deneme fırsatı da sunacak.

Nintendo, yeni Nintendo Switch 2'yi "Nintendo Switch 2 Experience" adını verdiği bir dizi etkinlikle turneye çıkarıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular yeni konsolu kendi gözleriyle görebilecek, deneyimleyebilecek ve muhtemelen Mario Kart serisinin yeni oyunu gibi bu konsola özgü yepyeni oyunları oynayabilecekler.

Etkinlikler Kuzey Amerika, Asya, Okyanusya ve Avrupa'yı kapsayacak ve Nisan ayında başlayacak. Nintendo ekibi aynı ay gerçekleştireceği Nintendo Direct etkinliğinde konsola dair daha fazla bilgi paylaşacak.

Ne yazık ki turne kapsamında yer alacak ülkeler arasında ülkemiz yok ancak seyahat planlaması yapıyorsanız ve Nintendo Switch 2'yi denemek istiyorsanız bu tarihleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.

Nintendo Switch 2 hangi tarihlerde ücretsiz denenebilecek?

New York, 4-6 Nisan 2025

Paris, 4-6 Nisan, 2025

Los Angeles, 11-13 Nisan 2025

Londra, 11-13 Nisan 2025

Dallas, 25-27 Nisan 2025

Toronto, 25-27 Nisan 2025

Milan, 25-27 Nisan 2025

Berlin, 25-27 Nisan 2025

Tokyo, 26-27 Nisan 2025

Madrid, 9-11 Mayıs 2025

Amsterdam, 9-11 Mayıs 2025

Melbourne, 10-11 Mayıs 2025

Seoul, 31 Mayıs-1 Haziran 2025

Hong Kong, Duyurulacak

Taipei, Duyurulacak

Peki Nintendo Switch 2 sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.