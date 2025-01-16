Nintendo Switch 2'ye dair aylardır birçok farklı sızıntıya şahitlik ettik ve bugün nihayet Nintendo resmî YouTube kanalı üzerinden yeni konsolun tanıtımı gerçekleştirildi.
Elbette Nintendo Switch 2'nin tanıtılmasıyla birçok kişinin aklında yeni konsola dair bir dizi soru oluştu. Henüz Nintendo bu soruları yanıtlamamış olsa da gelecekte konsola dair daha fazla detay paylaşacak ancak aynı zamanda konsolu satın almadan deneme fırsatı da sunacak.
Nintendo, yeni Nintendo Switch 2'yi "Nintendo Switch 2 Experience" adını verdiği bir dizi etkinlikle turneye çıkarıyor. Dünyanın dört bir yanındaki oyuncular yeni konsolu kendi gözleriyle görebilecek, deneyimleyebilecek ve muhtemelen Mario Kart serisinin yeni oyunu gibi bu konsola özgü yepyeni oyunları oynayabilecekler.
Etkinlikler Kuzey Amerika, Asya, Okyanusya ve Avrupa'yı kapsayacak ve Nisan ayında başlayacak. Nintendo ekibi aynı ay gerçekleştireceği Nintendo Direct etkinliğinde konsola dair daha fazla bilgi paylaşacak.
Ne yazık ki turne kapsamında yer alacak ülkeler arasında ülkemiz yok ancak seyahat planlaması yapıyorsanız ve Nintendo Switch 2'yi denemek istiyorsanız bu tarihleri göz önünde bulundurmak isteyebilirsiniz.
Nintendo Switch 2 hangi tarihlerde ücretsiz denenebilecek?
- New York, 4-6 Nisan 2025
- Paris, 4-6 Nisan, 2025
- Los Angeles, 11-13 Nisan 2025
- Londra, 11-13 Nisan 2025
- Dallas, 25-27 Nisan 2025
- Toronto, 25-27 Nisan 2025
- Milan, 25-27 Nisan 2025
- Berlin, 25-27 Nisan 2025
- Tokyo, 26-27 Nisan 2025
- Madrid, 9-11 Mayıs 2025
- Amsterdam, 9-11 Mayıs 2025
- Melbourne, 10-11 Mayıs 2025
- Seoul, 31 Mayıs-1 Haziran 2025
- Hong Kong, Duyurulacak
- Taipei, Duyurulacak
Peki Nintendo Switch 2 sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.